Машиностроители ДТЭК после релокации наладили в Украине производство почти всего оборудования для шахтеров

Несмотря на войну, машиностроительные предприятия ДТЭК работают на полную мощность и обеспечивают шахтеров почти всем необходимым оборудованием.

Видео дня

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев во время посещения Дружковского машиностроительного завода, производственные мощности которого были релоцированы одними из первых среди украинских предприятий.

"Последний отопительный сезон, как и все 412 дней войны, были самыми суровыми за всю историю не только для украинских энергетиков, но и для их надежной опоры – шахтеров и машиностроителей... Сейчас, несмотря на все сложности, завод уже наладил производство почти всей номенклатурной линейки , выпускавший в Дружковке до начала полномасштабного вторжения", - цитирует пресс-служба слова Салеева.

По словам Салеева, на новом месте машиностроители выпускают проходческие комбайны, подземный шахтный транспорт, шахтное стационарное оборудование, а также производят ремонты секций крепежа.

"Оборудование востребовано, потому что от его своевременной поставки зависит стабильность работы угледобывающих, а затем и энергетических и металлургических предприятий страны… Уже через три месяца этого года изготовили для нужд шахтеров немало. Это один проходческий комбайн КПД, 11 единиц оборудования, 152 тысячи запчастей. Большую часть оборудования машиностроители также отремонтировали", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что прямой ущерб от разрушения ТЭС от российских террористических ударов составил 6 миллиардов гривен.