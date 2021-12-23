Марченко не сможет протолкнуть в ВР идею проверки доходов украинцев до 1995 года – СМИ

Министр финансов Сергей Марченко, скорее всего, не сможет пока провести через парламент свою инициативу проверять доходы граждан косвенными методами до 1995 года. По крайней мере, по словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, внутри фракции поддержки — это намерение министра не найдет, пишет газета "ФАКТЫ". По мнению авторов материала, такое положение дел уже вызывает вопросы о командных качествах Марченко у членов правительства и "монобольшинства".

Ранее в интервью изданию "НВ", Марченко заявил, что после завершения амнистии, то есть процесса добровольного декларирования активов, с которых не уплачены налоги, после 1 сентября 2022 года, "должны сразу идти косвенные методы налогообложения". По словам министра, соответствующий законопроект уже разработан, в рамках которого налоговая будет автоматически проверять уплату налогов с доходов, полученных с 1995 года.

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Внедрение непрямых методов - одно из ключевых требований МВФ для выдачи Украине очередного транша кредита, отмечает издание. Речь идет о документе под названием "Украина: Отчет о технической помощи — Последующие меры в отношении налога на выведенный капитал, внедрения BEPS, программы добровольного раскрытия информации и косвенных методов определения налогооблагаемого дохода", который Фонд публиковал осенью 2020 года. "Фактически рекомендуется ввести презумпцию виновности налогоплательщика, — комментирует документ Владимир Дубровский, старший экономист CASE Украина. — Причем в украинских реалиях такие инструменты ГНС будет использовать, в том числе для политического давления".

По мнению авторов публикации, информация, которую озвучил Марченко, больше была похожа на провокацию, "вброшенную" с целью запугать потенциальных декларантов, которые не спешат участвовать в налоговой амнистии. Одна из причин - это низкая активность декларантов. По данным главы налогового комитета Даниила Гетманцева, по состоянию на вторую декаду декабря, украинцы амнистировали всего порядка 1 млрд грн. (меньше $40 млн.). Из них в бюджет уплачено около 50 млн грн.

"Вторая причина - это желание протестировать степень "прочности" населения и его готовности к внедрению косвенных методов на будущее. Ведь внедрить тотальный контроль за доходами и расходами граждан, например, повсеместно требовать с них даже при малейших покупках вводить свой идентификационный код - гораздо "проще", чем побороть схемы контрабанды и уклонения от уплаты налогов крупных компаний", – иронизирует издание.

Сомнения и страхи украинцев развеял глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. "Это невозможно. Мне понятно, почему министр финансов так говорит: он отвечает за сборы. Но, во-первых, это практически невозможно. А во-вторых, у нас категорический протест против этого внутри фракции. Скажу так – этого не будет", – прокомментировал Арахамия инициативу Марченко о косвенных методах и проверках доходов на 25 лет назад. Фактически это ставит под вопрос не только авторитет министра во фракции и в правительстве, но и состоятельность других его инициатив, которые будут рассматриваться парламентом.

Например, Арахамия уже анонсировал большую налоговую реформу с возможностью получить "индульгенцию" от проверок и делением на "зоны" по благоприятности инвестиционного климата. Изменения, связанные со снижением налогов для юридических и физических лиц и введении налога на выведенный капитал, несмотря на сопротивление МВФ, пообещал также и глава налогового комитета Даниил Гетманцев. Но, судя по тому, что министр финансов Сергей Марченко пока не знает о таких реформах, его в обсуждение законодательных инициатив власти уже просто не включают, резюмирует издание.