Махинации на энергорынке мешают интеграции энергосистемы Украины в ЕС, – Буславець

Злоупотребления и махинации на энергорынке мешают интеграции энергосистемы Украины к европейской системе ENTSO-E.

Об этом заявила экс-глава министерства энергетики Ольга Буславець в своей колонке для издания "Главком".

"Можно ли в существующих условиях подготовиться к зиме и пройти зиму 2021/2022 как энергонезависимая государство? Конечно нет. Есть еще шанс нормализовать работу рынка, привести его к виду, не помешает украинской интеграции в европейский. Конечно – так", - отметила экс и.о. министра.

Она отметила, что 45% акцептующих заявок на продажу электроэнергии сегодня – это заявки трейдеров и лишь 55% это электроэнергия реального сектора производителей.

Такая ситуация создает ценовую ситуацию и приводит к необъективного формирования цен на оптовом рынке.

"Реальные производители продают на РДН едва 20% от объема своих заявок и выпадает на дисконтные Внутресуточного и балансирующего рынка, где у них покупают электроэнергию по более низкой цене .... те же поставщики и трейдеры. Можно такую цену РДН назвать справедливой и неспекулятивных? ", - добавила Буславець.

Экс-глава министерства отметила, что цена РДН за 26 суток мая составило 998 грн / МВтч, что стало рекордно низким показателем с начала действия нового рынка электроэнергии.