Луценко: импорт электроэнергии из России – это торговля с оккупантом и уничтожение энергетики

Импорт российской электроэнергии - это торговля с оккупантом, которая к тому же приводит к уничтожению украинской энергетики.

Об этом заявил экс-генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире "Україна24".

"Я точно против (импорта тока с РФ, - ред.). Это и торговля с оккупантом, и уничтожение украинской энергетики", - сообщил Луценко

Он подчеркнул, что сознательное уничтожение действующей властью отечественного энергорынка путем импорт российского тока будет иметь сверхтяжелые последствия для государства.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси с января 2021 года. В феврале начались поставки из России. В целом по состоянию на 23 февраля было импортировано 520 млн кВт часов на сумму 830 млн грн.

Прошлый отопительный сезон - с октября 2019 по март 2020 года Украина импортировала свыше 1 млрд кВт часов электроэнергии, что привело к крупнейшему за годы независимости кризису на энергетическом рынке.

В результате остановились 95 угольных шахт, а государственные компании получили рекордные убытки.

Против импорта выступили крупнейшие украинские производители электроэнергии. 15 февраля почти все украинские ТЭЦ обратились к правительству с требованием немедленно запретить импорт.