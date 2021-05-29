Резкое потепление отношения правительства республики Беларусь могло бы удивить политика, но у экономистов вызывает только улыбку. "Задняя передача", которую предлагает включить правительство Лукашенко в отношениях с Украиной объясняется вовсе не осознанием собственных грехов и не решением министров идти вразрез с политикой диктатора. Просто в эмоциональном состоянии и желании показать себя не менее жестким, чем "страшный брат" в Москве ребята решили блефовать. Но их карты все прекрасно знают, блеф не прошел и теперь вопрос стоит исключительно в формате - насколько сильно их разденут за геополитическим карточным столом.

Итак, вчера первый замглавы МИД Беларуси Александр Гурьянов заявил, что они готовы к компромиссу с Украиной в вопросах ограничительных мер в торговле. И Беларусь готова вернуть режим свободной торговли в отношениях с Украиной, если та, со своей стороны, пересмотрит меры в отношении белорусских товаров. Понятно, что играющий роль жесткого диктатора Лукашенко сам не мог так потерять лицо. И глава МИДа должен соответствовать суровоу образу "хоть камни с неба - мы всем покажем". Но устами замминистра они уже активно дают понять - мы погорячились, давайте торговать.

Все объясняется очень просто. И даже не в формате "пока товстий схудне, худий помре". Украина поставляет товаров в Беларусь 1,335 млрд долларов. Беларусы отчитываются, что продали в Украину товаров на 3,149 млрд. То есть импорт в Украину по торговому балансу для Беларуси гораздо важнее, чем для Украины продажи в РБ. И потеря трех миллиардов очень болезненно скажется на экономике Минска. Плюс, большинство импортируемых товаров на украинском рынке легко заменит отечественный производитель - от мороженного до битума. Вопрос решается в формате от "завтра" до "в течние двух месяцев". А по топливу мы вполне можем переходить полностью на поставки из Литвы и других стран Евросоюза. Плюс Азербайджан, который уже уверенно зашел на украинский рынок опта и розницы топлива - легко нарастит объемы. Цены такие же.

Все - мы поставки из Беларуси легко перекроем, а торговый баланс даже станет лучше. А вот Лукашенко затыкать финансовые дыры будет все сложнее. Особенно в контексте европейских санкций, которые могут неприятно удивить Лукашенко. Ни для кого не секрет, что весь "беларуский пармезан", не говоря уже про "беларусского лосося" это просто серая схема по перепродаже европейских товаров мимо санкций в Россию. Так что экономика РБ получает сразу несколько сильных ударов и в правительстве прекрасно это понимают. Вот и предлагают срочно помириться. Увы, ребята. До украинских политиков постепенно доходит, что экономические связи с союзным России государством ни к чему хорошему не приведут. Так что до свидания.

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