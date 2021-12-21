Лучший топ-менеджер года и лидер строительной отрасли: Киевгорстрой получил награды от Іbuild

Каждый год Конфедерация строителей Украины отмечает наиболее успешных и результативных игроков отрасли. По результатам работы в 2021 году в рамках IX Всеукраинской строительной премии IBUILD также были розданы соответствующие награды. "Киевгорстрой" получил звание "Лидер строительной отрасли", а Глава правления — президент Игорь Кушнир стал лучшим топ-менеджером года.

"Игорь Кушнир возглавляет Киевгорстрой с 2012 года. Получив предприятие в полуудовлетворительном состоянии, за годы своей работы он сумел не только удержать его, но и нарастить экономические показатели и количество сданных ежегодно в эксплуатацию квадратных метров.

Холдинговая компания "Киевгорстрой" именно под руководством Игоря Кушнира на сегодняшний день является одним из наиболее стабильных и весомых застройщиков на рынке недвижимости столицы", — отмечают в Конфедерации строителей.

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Выражая благодарность за признание, Игорь Кушнир отметил, что на сегодняшний день Холдинговая компания действительно остается одним из наиболее стабильных и надежных застройщиков.

"Что такое лидерство? Это когда ты поднялся на один раз больше, чем упал. У "Киевгорстроя" бывали разные времена. И даже за последние годы компания нередко сталкивалась с теми или иными сложностями. Но они не ломают, а закаляют — вот в этом и проявляется лидерство.

Я горжусь тем, что мне выпала возможность руководить компанией с таким именем и историей. Это обязывает держать планку. Но так же я горжусь и теми результатами, которые компания имеет на сегодняшний день. Все наши награды — заслуженные!

Отдельно хочу сказать по поводу "лучшего топ-менеджера". Это не столько моя награда, сколько каждого из команды "Киевгорстрой". Потому что они столпы, на которых держится наше "строительное небо". И без каждого из них ничего бы небыло!

Большое спасибо КБУ за награды и признание! Это всегда приятно!", — отметил Игорь Кушнир.