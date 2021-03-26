Кушнирук объяснил, как Пинчук "выторговал" право на импорт тока с Белорусской АЭС

Олигарх Виктор Пинчук получил право зарабатывать на импорте тока с Белорусской АЭС в качестве платы за лояльность к действующей власти его телеканалов и подконтрольных депутатов "Слуги народа". Об этом заявил экономист Борис Кушнирук.

"Компания" Днепросталь-Энерго "олигарха Виктора Пинчука получила доступ к сечению 30 МВт для закупки электроэнергии с Белорусской АЭС. Похоже, что именно так Зе-команда расплачивается с медиа-магнатом Пинчуком за лояльность его телеканалов и подконтрольных депутатов в Верховной Раде", - написал на своей странице в Facebook Кушнирук.

По его словам, такие преференции компаниям Пинчука является наглядным примером политической коррупции, которая не только разрушает экономику страны, но и ставит под угрозу геополитические позиции Украины.

"Это типичный пример олигархической модели хозяйствования, когда миллиардные состояния для избранных приобретаются за счет пренебрежения интересами всего общества". – отметил экономист.

Напомним, 18 марта Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на обращение депутата Бондаря поддержал идею ограничения импорта тока из России и Беларуси и дал соответствующее поручение правительству. Впоследствии Министерство энергетики пообещало прекратить импорт.

Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано более 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.

Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь. Основным импортером тока из Беларуси стала компания "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука.