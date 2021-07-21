Кушнир: за год квартиры в Киеве подорожали на 18%

Глава правления — президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир в авторской колонке для "НВ.Бизнес" о причинах роста цен на недвижимость.

Квартиры дорожают. И если раньше тезис "скоро будет дорожать" можно было списать на креатив маркетологов, то сейчас все серьезно.

Говоря языком цифр: за последний год цена квадратного метра в Киеве выросла на 18%. В июне 2020 года средняя цена квадрата составляла 25 100 грн, тогда как в текущем году аналогичный месяц показал стоимость 30 800 грн/кв.м. Выросла и минимальная цена — с 17 300 в июне прошлого года до 21 500 в текущем.

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По моему мнению, у роста цен на недвижимость есть несколько основных фактора.

1. Подорожание стройматериалов и комплектующих. Застройщики формируют стоимость квадратного метра из нескольких составляющих. Стройматериалы в этой структуре занимают около 60%. Теперь смотрим что по чем на рынке: с начала года один только метал вырос в цене почти на 50%. Потянув за собой железобетон, арматуру, радиаторы, кабеля, окна и другие составляющие, в которых есть метал, процентов на 30. Подорожала минеральная вата, плитка, щебень, песок. Растут материалы — цена квадратного метра не может оставаться на месте.

2. Инфляция. В связи с пандемией и разного рода мировыми финансовыми выплатами, была напечатана большая масса денег. Это привело к их обесцениванию, как следствие и доллар, и евро, и гривна начали девальвировать. По данным экспертов, инфляция за последний год ускорилась более чем на 8%. Фактор инфляции приводит к подорожанию сырья, а оно в свою очередь — к росту цен на квадратные метры.

3. Нельзя сбрасывать со счетов зарплаты строителей, которые застройщики вынуждены все время держать на нормальном уровне. Потому что малейшее проседание в вопросе оплаты приводит к выезду строителей в ту же Польшу и другие страны ЕС. Не скрою, с введением жесткого карантина по всему миру, когда большая часть наших заробитчан вернулась в Украину, были ожидания, что люди останутся дома и будут искать работу здесь. Но этого не случилось. Поэтому, либо нормальная зарплата, либо отсутствие рабочих рук на площадках. Ясно, что нормальные застройщики выбирают первый вариант.

На сегодняшний день эти три фактора являются ключевыми. Но есть еще один очень важный момент, который в ближайшем будущем может спровоцировать повышение цен на квартиры. Это нововведения, касающиеся налогообложения, а конкретнее законопроект 5600. Документом предполагается повысить сумму налога на доходы физлиц от продажи третьего и последующих объектов недвижимости с 5 до 18%. А так же расширить количество операций на рынке недвижимости, которые облагаются НДС. Это приведет к сокращению количества застройщиков на рынке, к уменьшению предложения, спрос скорее всего тоже просядет. Но самое основное — цены на квартиры взлетят вверх. В итоге будет как в пословице: хотели как лучше, получилось как всегда.

Резюмируя, повторюсь: цена на квадратные метры в Киеве действительно растет. Не могу сказать, что застройщикам это сильно на руку, потому что растет не маржа, а затраты. И некоторые из моих коллег честно признаются, что не понимают, как будут работать дальше, если рост цены продолжится. Точно как и люди, которые хотят купить жилье: смогут ли они это сделать, если к концу года цена взлетит еще процентов на 20? Поживем — увидим.