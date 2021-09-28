Кучеренко объяснил причины срыва подготовки к отопительному сезону

Основной причиной срыва подготовки к отопительному сезону стало непутевое государственное регулирование. Тарифная политика в стране была неправильной.

Об этом заявил народный депутат, экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко.

"Я убежден, что это совершенно неправильная была тарифная политика, спровоцированная неэффективным и безответственным государственным регулированием. В электроэнергии государственная комиссия имеет 90% рыночной власти, именно ее бестолковое регулирование и привело к тому, что тепловая генерация вовремя не имела возможности закупать уголь", – заявил Кучеренко в эфире телеканала "Украина24".

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Нардеп объяснил, что ситуация с углем на складах хоть и улучшается, но до сих пор находится на критически низком уровне.

"Несколько подросли запасы угля на складах, но кардинально ситуация не изменилась. Все равно они не успеют накопить нужный объем. Если 3 млн тонн по балансу не хватает, чтобы они не делали, их уже не накопить", – добавил Кучеренко.

Напомним, по данным "Укрэнерго", несмотря на саботаж со стороны "Укрзалізниці", запасы угля на ТЭС с начала сентября запасы увеличились на 5,2%.

В июле из-за несовершенных правил работы рынка электроэнергии цены на электроэнергию падали до 40 коп./кВт.ч, что в 3-4 раза ниже себестоимости производства.

Это привело к срыву подготовки к отопительному сезону и низким запасам угля.

В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту, а также активизировали ремонтную кампанию.