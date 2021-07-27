Кременчугский НПЗ продал 'Укрзалізниці' дизтопливо по цене 'Роттердам+$50/т'

Компания "Оил-Трейд 2018" продала государственной "Укрзалізниці" 24 тысячи тонн дизельного топлива производства Кременчугского НПЗ (Полтавская область) по формуле "Роттердам+".

Об этом свидетельствуют копии восьми контрактов, опубликованных в системе ProZorro.

Цена по этим контрактам определяется по формуле: стоимость горючего в портах Европы (Роттердам или Генуя) плюс расходы на доставку в Украину.

По данным издания enkorr, наценка компании к цене горючего в европейских портах составила в среднем $50/т.

Поэтому государственная "Укрзалізниця" приобрела топливо Кременчугского НПЗ, изготовленное из украинской нефти, по цене в порту Роттердам + $50/т.

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В целом ООО "Оил-Трейд 2018" продала государственной компании горючего на сумму 666 млн грн.

Напомним, по формуле "Роттердам+" в 2016-2019 годах определялась цена на уголь. В 2017-2020 годах действовала полностью идентична формула "Амстердам+" для природного газа. С мая 2021 года Кабинет министров ввел формулу "Роттердам+" для бензина.