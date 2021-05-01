Концентрация активов облэнерго в одном холдинге не монополизация, а мировая практика, – председатель ГС "Умные электросети Украины"

Концентрация операторов систем распределения энергохолдинга – это обычная мировая практика и не может считаться монополизацией рынка, поскольку облэнерго уже являются естественными монополиями на территории лицензионной деятельности.

Об этом сообщил энергетический эксперт Александр Визир, председатель ГС "Умные электросети Украины" на своей странице в Facebook.

Эксперт заявил, что 30 апреля со СМИ стало известно о сделке покупки 24% акций "Кировоградоблэнерго" компанией ДТЭК Сети. Александр Визир считает, что соглашение соответствует законодательству и не может расцениваться как монополизация рынка, поскольку операторы системы распределения – это природные монополии на территории своей лицензионной деятельности, которые занимаются электросетями.

"В определенной области или городе они не могут иметь конкурентов просто потому, что прокладывать альтернативные сети для передачи тока не выгодно и не имеет резонов", – подчеркнул эксперт.

Визир сообщил, что в соответствии с Законом Украины "О естественных монополиях" – некорректно добавлять друг к другу объемы распределения или прибыли естественных монополий:

"Операционные процессы каждого ОСР зависят исключительно от территории, где они находятся и на которую распространяется территория действия их лицензии.

Например, бизнес по распределению "Запорожьеоблэнерго" – является монополией только на территории Запорожской области, и не имеет отношения к другим областям. То же касается и "Кировоградоблэнерго". Соответственно, естественная монополия ОСР на какой-то территории не дает полномочий этом ОСР на другой.

Регулятор НКРЕКУ контролирует работу ОСР для того, чтобы исключить злоупотребления. Если существует нарушение, за это компании несут реальную ответственность.

"Стоит добавить, что (НКРЕКП) реально штрафует за нарушения. Только в апреле значительные суммы штрафов были начислены Харьковоблэнерго и ДТЭК Киевские сети. Различные территории лицензионной деятельности, различные владельцы, штрафуют – всех", – подчеркнул Визир. При этом принцип контроля сохраняется независимо от формы собственности, состава акционеров, публичности бизнеса. Регулятор равно контролирует все 32 ОСР в стране.

В Европе, по словам председателя Союза "Умные электросети", ситуация, когда один большой энергохолдинг работает во многих регионах страны на рынке распределения электроэнергии – это стандартная практика.

"Например, и Италиии ОСР группы Enel обслуживает всю страну, кроме Рима и Милана. При этом их опять-таки жестко контролирует Регулятор. В результате – качество образцовое: показатель отключений электроэнергии SAIDI в стране составляет около 40 минут в год. Поэтому, господа, концентрация ОСР холдингами – это не "зрада". Это обычная мировая практика", – подчеркнул эксперт.

Напомним, 30 апреля компания "ДТЭК Сети" сообщила о покупке миноритарного пакета акций "Кировоградоблэнерго".