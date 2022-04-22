Компании из списка Stop Bloody Energy начали выходить из бизнеса РФ – ДТЭК

Иностранные компании, попавшие в список на сайте украинского проекта Stop Bloody Energy, начали выходить из российского бизнеса и прекращают сотрудничество с Россией.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова, которая является одним из инициаторов проекта.

"Ряд корпораций, опубликованных на сайте, где указаны компании, участвующие в торговле энергоносителями и в производстве энергоносителей в России, это крупнейшие трейдеры, крупнейшие технические компании, крупнейшие поставщики оборудования – уходят с российского рынка", – сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

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По его словам, Россия получает близко 1 млрд долларов каждый день благодаря торговле энергоресурсами, что позволяет покупать и производить большое количество военной техники. Большую часть доходов страна-агрессор получает благодаря продаже нефти.

"Поэтому я очень надеюсь, что шестой пакет санкций будет включать запрет на покупку нефти – это ключевое. Я очень надеюсь, что наша инициатива поможет в этом", – добавил Сахарук.

Недавно на сайте проекта Stop Bloody Energy был расширен список иностранных компаний , которые, несмотря на агрессию России против Украины, продолжают работать с российскими энергетическими компаниями.