Отсутствие логики от правительства в нескольких действиях.

1). Кабмин единолично, без обсуждения с бизнесом, принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр). Фактически АЗС запретили поднимать цены на топливо, не смотря на рыночный рост. Европейская бизнес ассоциация в шоке, рынок тоже. В итоге ОККО та WOG уже сняли с продажи бензин премиум-сегмента. Логично, никто не хочет продавать себе в убыток тогда, когда мировые цены растут, а Украина зависима от импорта.

Далее текст на языке оригинала.

Що можливо далі? Певний дефіцит пального, оскільки ринкова економіка тільки так реагує на комунізм від уряду. А після зняття обмежень, яке обов’язково станеться, АЗС відіграються за втрати, компенсовуючи їх ще більшим зростанням цін. Але уряд не мислить такими категоріями. Важливо, що від нинішньої ситуації виграє один олігарх - власник єдиного в Україні НПЗ, з яким "наполегливу боротьбу" веде влада. І "сірі АЗС", в яких все буде ок. Та про це все розпишу детальніше в окремій статті.

2). У той же час, ціни на продукти продовжують зростати. Інфляція на споживчому ринку у квітні 2021 р. порівняно з березнем 2021 р. становила 0,7%, з початку року – 4,8%. У той же час уряд каже, що в ринкову економіку він втручатися не буде, і займатися обмеженням цін не стане. А чому тоді обмежують ціни на бензин? Це та сама ринкова економіка.

3). Вартість газу влітку 2021-го буде вдвічі вищою, ніж в 2020-му. Ринок газу працює, українцям постачальники запропонували річні ціни, які потім не матимуть права підвищувати. Саме зараз йде сезон закачування газу в підземні газові сховища на зиму. З січня по травень у Європі зафіксували рекордне зростання вартості газу - 286 доларів за тисячу кубів. Все через зниження поставок СПГ, наприклад, з 26 квітня по 2 травня поставки впали на 8%. Виходить, що річні ціни для багатьох постачальників можуть стати збитковими в підсумку. І це при тому, що уряд очікує від голови "Нафтогазу" Вітренка та нового міністра енергетики Галущенка чарівного рецепту подальшого зниження тарифів. Чарівники економіки. А попереду ще підвищення тарифів на електроенергію з 1-го липня. Цілком можливо, що з першою платіжкою в нас буде новий Кабмін. Бо тільки так нинішня влада може тимчасово рятувати себе від негативу. Але і про це напишу окремо.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.