Комитет Геруса заблокировал инициативу Минэнерго о запрете манипуляций спекулянтов на энергорынке, – нардеп

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики заблокировал инициативу Министерства энергетики по ограничению манипуляций посредников-спекулянтов на рынке электрической энергии.

Об этом сообщила народный депутат "Слуга народа" Людмила Буймистр на своей странице в Facebook.

"В прошлом министр энергетики Герман Галущенко сообщил журналистам, что, учитывая бездействие НКРЭКУ, уже в ближайшее время будут предложены изменения в закон, которые ограничат спекуляции посредников на рынке электрической энергии. И вот вчера комитет по энергетике имел рассматривали такие изменения. И эти изменения, по словам коллег-депутатов, демонстративно и с особым цинизмом заблокировал господин Герус ", - сообщила нардеп.

Видео дня

Она отметила, что когда вопрос коснулся болезненной для Андрея Геруса темы посредников-спекулянтов, он открыто выступил против инициатив министра энергетики.

"Эта поправка предусматривала временную, только до 1 ноября этого года, возможность ограничить предложение на рынке в сутки вперед от недобросовестных компаний-посредников. Это позволило снизить объем спекулятивных, ничем не подкрепленных заявок, которые сейчас превышают 50% от всех торговых операций", - пояснила Буймистер.

Она добавила, что эта поправка, как и анонсировал министр Галущенко, позволила бы стабилизировать ценовую ситуацию, остановить резкие скачки цен и дать генерирующим компания возможность подготовиться к отопительному сезону.

"Однако, повторюсь, господин Герус не допустил эту правку, сославшись на абсолютно надуманные и смехотворные причины. К сожалению, свои личные интересы и интересы спекулянтов-посредников на рынке электроэнергии, Герус поставил выше интересов страны и всей энергетической отрасли", - подытожила Буймистер.