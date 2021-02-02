Климкин назвал причину долгового кризиса в "зеленой" энергетике

Отсутствие видения, стратегии и политической воли стали причиной накопления долгов перед инвесторами в возобновляемую энергетику Украины, что влечет отток инвестиций из Украины и ухудшает отношения государства с ЕС.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сообщил министр иностранных дел Украины в 2014-2019 гг. Павел Климкин.

"Это системная проблема. Мы говорим, что мы идем в направлении Европейского Союза. Там соответственно думают, как вообще перезагрузить энергетику. Мы стараемся ходить вокруг, не понимая, каково наше будущее, какой наш образ будущего с точки зрения, как должна быть построена наша энергетика, к чему мы действительно стремимся ", - сказал Климкин.

По его словам, из-за такого поведение ЕС не понимает украинскую власть.

"С точки зрения инвесторов это вообще сигнал. Кто придет на какую-то перспективу, если мы будем действовать так же. То есть, это действительно отсутствие трех очень простых вещей. Это отсутствие видения, стратегии и политической воли. Когда говорят, чего нам не хватает, - не хватает первого, не хватает второго и не хватает третьего. То есть, не хватает всего ", - подчеркнул Климкин.

Напомним, правительство в декабря 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЭКУ решила утвердить постановление,которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность.

16 декабря НКРЭКУ отправила "гарантированно покупателю" письмо с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственное пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКЭКУ выполнить условия и обязательства в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанного ими в июне 2020 года.

Чтобы решить финансовый кризис на рынке электроэнергии народные депутаты зарегистрировали законопроект №4624 о выпуске ОВГЗ для "Энергоатома" на сумму 7,3 млрд грн. Так, "Энергоатом" и предприятия возобновляемой энергетики получили отдельные источники погашения накопленных перед ними долгов.