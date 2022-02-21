Клієнти Альфа-Банку Україна отримали перші виплати дивідендів за акціями міжнародних компаній

Клієнти Альфа-Банку Україна, які інвестують в акції міжнародних компаній через Sense SuperApp, вже отримали виплати дивідендів на свої валютні рахунки. Apple стала першою компанією, яка виплатила своїм акціонерам квартальні дивіденди. На розрахункову дату клієнти Альфа-Банку тримали 1441 акцію Apple.

Для отримання дивідендів за звітний період необхідно володіти акцією компанії на дату формування реєстрів акціонерів (ex-dividend date). У кожної компанії ці дати різні, зокрема, у компанії Apple це була дата 7.02. Всі клієнти, які володіли акціями на цей період, отримали зарахування дивідендів на свої валютні рахунки в Альфа-Банку.

Найближчим часом виплати дивідендів отримають акціонери Starbucks, Intel, VISA, Exxon Mobil, Chevron, United Parcel Service, Bank of America, NVIDIA, CSX.

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Нагадаємо, що зараз клієнти Альфа-Банку можуть купувати у Sense SuperApp акції 30 міжнародних компаній, що мають високий інвестиційний рейтинг. Можливість інвестувати в акції Банк запустив у грудні 2021 року і на сьогодні обсяг торгівлі акціями (купівлі та продажу) становить понад 192 млн грн. До 1 квітня Банк не стягує комісію за проведення операцій із купівлі-продажу акцій.

Також на початку року Альфа-Банк надав можливість своїм клієнтам шляхом голосування визначити, акціями яких компаній вони хотіли б розширити вже існуючий список. Найближчим часом у Sense SuperApp з'явиться можливість купити акції Mastercard, Oracle, IBM, AT&T, Hewlett Packard та інших обраних компаній.