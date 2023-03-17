'Киевстар' установил более 20 тысяч новых аккумуляторов для питания базовых станций

Киевстар продолжает инвестировать в увеличение энергетической автономности телеком оборудования. В последние месяцы инженеры компании установили более 20 тысяч дополнительных аккумуляторных батарей для поддержки работы базовых станций во время блекаутов.

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"Мы продолжаем укреплять энергонезависимость нашей сети, менять элементы питания на новые, устанавливаем дополнительные генераторы. Мы вложили в этот проект уже более 350 млн грн. Это инвестиция, которая сделает нашу сеть более надежной в долгосрочной перспективе, чтобы наши абоненты были на связи за любых обстоятельств" – прокомментировал Владимир Лутченко, технический директор Киевстар.

Аккумуляторы используются как резервный источник питания для базовых станций для обеспечения работы услуг связи и 4G-интернета в условиях отключения света. В частности, Киевстар устанавливает новые литий-фосфатные аккумуляторы с лучшими характеристиками, позволяющими увеличить автономность работы телеком оборудования без электроэнергии до 4-6 часов.

Кроме этого, Киевстар активно закупает генераторы и сотрудничает с бизнесом, который готов предоставлять на коммерческих началах свои генерирующие мощности. Все желающие могут присоединиться к проекту "Объединяемся ради победы" через аппликационную форму на сайте оператора.

Уже сейчас 1800 генераторов поддерживают работу ключевых объектов телекомсети Киевстар в случаях исчезновения электроэнергии. Из них 700 генераторов предоставлены оператору в аренду украинским бизнесом и клиентами компании. При отключении света для поддержки работы сети Киевстар использует в среднем 12 000 литров горючего для работы генераторов в сутки. А в дни, когда блекауты возникали по всей Украине, расход топлива для дизель генераторов достигал более 50 000 литров в сутки.

Кроме того, Киевстар инвестировал 50 млн грн в источники бесперебойного питания (ИБП) для работы услуги "Домашнего Интернета". В течение зимы это позволило оборудовать ИБП более 10 тыс. домов и обеспечить их интернетом в случае, если будут происходить новые отключения света.