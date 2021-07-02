Киевские облэнерго стали самыми надежными компаниями в 1 квартале 2021 года – НКРЭКУ

Самыми надежными операторами системы распределения электроэнергии (облэнерго) по результатам первых 3 месяцев 2021 года являются ДТЭК Киевские электросети, ДТЭК Киевские региональные электросети и ДТЭК Днепровские электросети.

Об этом сообщила НКРЭКУ в отчете по мониторингу функционирования розничного рынка электроэнергии за 1 квартал 2021 года.

Рейтинг создан на основании показателя SAIDI – времени отсутствия электроэнергии у потребителей.

Так, по результатам первого квартала 2021 года в лидерах по качеству электроснабжения – ДТЭК Киевские электросети с результатом 24 минуты. На втором месте – "Тернопольоблэнерго" с показателем отключений 58 минут. Третье место досталось ДТЭК Киевские региональные электросети. В Киевской области потребители оставались без света всего 68 минут.

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На четвертом месте – ДТЭК Днепровские электросети с показателем Saidi 71 минута. Замыкает пятерку лидеров "Полтаваоблэнерго" с временем отсутствия света по вине компании 75 минут.

В НКРЭКУ так же отметили, что на протяжении 1 квартала 2021 года всего было зафиксировано 191 тыс. перерывов в электроснабжении по всем причинам: по вине компаний, в результате запланированных отключений, а также в результате форс-мажоров. При этом около 45% всех отключений продолжались не больше 2 часов.

Напомним, с 2021 года в Украине начало функционировать новое тарифообразование для облэнерго – RAB-тариф. По словам НКРЭКУ и Минэнергетики, его целью является модернизация электросетей и улучшение качества электроснабжения. В том числе показателя SAIDI.