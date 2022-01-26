'Киевгорстрой' одновременно возводит почти 100 жилых домов, – Кушнир

Глава правления-президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир в интервью журналу "ТОП-100" рассказал о вызовах, которые стоят перед строительной отраслью, репутации в бизнесе и факторах, которыми компания отличается от конкурентов.

Что радикально изменилось на рынке из-за кризиса?

Кризис это не только вызовы, но и новые возможности. Нужно вовремя суметь трансформировать одно в другое. Это время активных действий. Если говорить об основных изменениях на рынке недвижимости за последние 2 года, то наибольшему влиянию поддались спрос и цена. В первые "ковидные" месяцы спрос сильно просел, потом примерно в течение года шатко-валко восстанавливался, а начиная с мая-июня и вплоть до сегодняшнего дня, резко вырос. На диаграмме это было бы похоже на "американские горки" — рынок недвижимости давно не видел настолько резкого подъема.

Видео дня

Аналогичная ситуация с ценой. Резкий скачок роста цен на сырьевых рынках отобразился и на строительстве. С начала года значительное подорожание коснулось буквально всех стройматериалов и комплектующих. При этом 60% цены квадратного метра составляют именно они. А удерживать цену на недвижимость при постоянно растущей стоимости материалов не возможно. Мировая инфляция — еще один фактор, который подстегивает рост цены.

Какой на сегодняшний день самый большой вызов для вас?

Самыми серьезными вызовами остаются опять же эти два фактора — цена и спрос. Потому что не ясно, как долго еще продлится всплеск продаж и не придет ли после него тревожное затишье. То же самое с ценой — где ее условный "потолок" и не вырастет ли она выше покупательской способности. Конечно, застройщики делают все возможное, чтоб держать грань между заработком и достаточным уровнем продаж. Но в последнее время маржу приходится уменьшать. Как долго получится это делать — вопрос, потому что работать "в ноль" не будет ни один сознательный бизнес.

Может ли руководитель большого бизнеса позволить себе действовать как предприниматель — отчаянно и рискованно?

Есть такое выражение "ничем не рискуя, нельзя победить". Оно полностью отображает мой подход к бизнесу. Считаю, что руководитель должен стараться выжать возможности на максимум, совершая шаги сверх ожидаемого. Ставить задачи, исходя из потребностей, а не из возможностей. Тогда компания не грузнет, развивает новые направления, идет в ногу со временем. Но такие процессы всегда сопровождает риск. Для этого у меня есть вице-президенты, отвечающие каждый за свое направление. И если мне в голову приходит мысль об определенных новшествах, я обязательно обсуждаю этот вопрос с заместителями. Взгляд со стороны, озвучивание возможных рисков, взвешивание ситуации — без этого не принимается ни одно решение. Но бывает и так, что я стою на своем до победного и в итоге оказываюсь прав.

Расскажите про наиболее рискованные проекты.

"Киевгорстрой" взял на себя решимость достроить и передать людям квартиры в комплексах корпорации "Укрбуд". Я бы сказал, что это один из самых серьезных и рискованных вызовов, с которыми компания столкнулась не только за последнее время, но и в целом за годы работы. От нас ждут результат не только 14 тысяч инвесторов "Укрбуда", но и вся страна, которая наблюдала за развитием ситуации. На сегодняшний день нами принято 18 комплексов. 8 из них частично либо полностью введены в эксплуатацию. Это значит, что люди могут получать ключи от квартир, оформлять право собственности и жить. По остальным объектам ведутся строительные работы. Изо дня в день мы сталкиваемся с теми или иными сложностями, но делаем все возможное, чтоб пройти этот пусть и на финише показать ожидаемый результат. Уверен, что со всем справимся. В конце концов, "Киевгорстрой" 66 лет подряд достраивает до конца и безоговорочно выполняет взятые на себя обязательства.

Какие компетенции должен иметь менеджер будущего, который все чаще сталкивается с глобальными "черными лебедями"? Чему в непредсказуемой ситуации надо верить — интуиции или аналитике? Ведь коронавирус не предсказал ни один аналитик.

Умение быстро ориентироваться по ситуации, принимать решения и брать ответственность. Быть оптимистом. Не бояться разрушить старое, чтоб построить новое. Нет ничего страшного в том, что не возможно подготовится к патовой ситуации. Но плохо, когда по ее пришествию, человек не начинает нового движения. А для этого нужна смелость и все вышеперечисленные качества. Главное — не стоять на месте. Движение это двигатель не только прогресса, но и экономики.

Правильное решение это то, которое дает ожидаемый результат. Иногда бывает так, что срабатывает закон бабочки и ситуация поворачивается обратной стороной. Поэтому, правильное решение или нет — может сказать только время.

Верить интуиции или аналитике? Опираться на аналитику, но прислушиваться к внутреннему голосу.

Компании одной отрасли продают приблизительно одинаковые продукты. Какие есть проверенные алгоритмы лидерства при таких условиях?

Работать, работать и еще раз работать. А потом опыт и репутация сделают свое дело. Если говорить о "Киевгорстрое", то компания — неоспоримый лидер строительной отрасли. Рядом с нами на рынке работает несколько достойных застройщиков, и это только стимулирует идти вперед. Но у них немного другой сегмент жилья. В своей нише доступной недвижимости мы были и остаемся первыми. Как говорится, секрет успеха не в секрете, а ежедневной рутинной работе. Если серьезно, "Киевгорстрой" строит Киев с 1955 года. То есть почти 66 лет изо дня в день мы работаем, чтобы как можно большее количество людей смогли иметь свое жилье. За эти годы у компании нет ни одного недостроя! Ни одного! И это главный показатель для застройщика, я считаю.

Кроме того, есть несколько факторов, которые позволяют нам эти лидерские позиции удерживать.

Во-первых, "Киевгорстрой" имеет большие мощности и задел: на сегодняшний день в работе около 30 жилых комплексов, это более 100 домов. Сдавая один объект, мы обязательно начинаем новый. И так по кругу. Эта цикличность с годами позволила нам сформировать один из самых крупных ассортиментом на первичном рынке недвижимости. Любой покупатель с абсолютно разным уровнем дохода может найти в "Киевгорстрое" подходящую для себя недвижимость. Бывает, конечно, что однушек через неделю после старта продаж уже нет, но нам это только в плюс, что квартиры так быстро раскупают.

Во-вторых, компания чуть ли не единственный застройщик, у которого цены на недвижимость стоят прямо на сайте в открытом доступе. Казалось бы, что тут такого, сразу опубликовать прайс. Но большинство застройщиков этого не делают, стараясь привлечь клиента к живому общению в отделе продаж, и дальше "вести" его с помощью разных маркетинговых крючков. Мы же сразу в открытую говорим о ценах, чтобы все было максимально прозрачно. Это второй фактор.

И еще один, третий, но самый немаловажный: "Киевгорстрой" не привязан к доллару, и продает недвижимость исключительно в гривне с НДС. Ни в долларе, ни через какие-то инструменты, а напрямую в гривне с НДС! Это очень важный момент!

Дальше, как уже сказал выше, годы работы, репутация и беспрекословное выполнение своих обязательств перед инвесторами. Можно сколько угодно говорить, что ты лучший, но наиболее достоверно об этом свидетельствуют только результаты. У "Киевгорстроя" это 45 млн построенных квадратных метров недвижимости. В течении последних 10 лет компания стабильно строит и сдает в эксплуатацию в среднем 300 тыс. кв. м. Это и есть подтверждение лидерских позиций: нам не надо никому ничего доказывать, обо всем говорят результаты работы.

Что сегодня нужно Украине для развития экономики?

В первую очередь, Украине нужна политическая стабильность. Куда бы не двигалась страна, мы не достигнем нормальных результатов до тех пор, пока будут качаться политические качели. И пока не закончится война на востоке. Кто бы что не говорил, как бы не называли происходящее там, по факту это война (интервью состоялось в конце декабря 2021 года.)

Если смотреть глобально, у Украины огромнейший потенциал. И люди со светлыми головами — во всем мире наших специалистов забирают с руками и ногами. Но все эти элементы пазла не сложатся воедино и не дадут полной законченной картины, пока не будет политического монолита. По моему мнению, как только в политической плоскости будет штиль, тогда будет и устойчивая экономика, и инвестиции, и развитие. Страна должна двигаться в сторону развития технологий, туда идет весь мир, за этим будущее. Но не нужно забывать и о наших преимуществах: земля, развитие сырьевых рынков. Все это тоже сыграет в плюс.

А вообще велосипед изобретен задолго до нас. Посмотрите на примеры Америки и Германии. Там в послевоенные годы экономику поднимали именно за счет строительства. У Украины есть все шансы повторить этот успех, помогая самой себе и экономике путем развития строительной отрасли. Во всем мире именно она является локомотивом общенациональных экономик. И мы — не исключение.

Трамп говорил: "Никогда не берите отпуск. Зачем он вам? Если работа не доставляет удовольствия, значит, вы работаете не там, где нужно. А я, даже играя в гольф, продолжаю делать бизнес". Согласны вы с таким выражением?

На все сто. Бизнес — это не работа, это стиль жизни. Если воспринимать работу как просиживание штанов с 9 до 18, а потом "свобода", то ничего не получится. Вообще, сегодняшние технологии в этом плане упростили жизнь предпринимателей на двести процентов. Не важно где ты находишься, нужные "кнопки" всегда у тебя под рукой. Как я говорю своим сотрудникам, на работу можно вообще не ходить, но все должно быть сделано. Главное — результат.

Единственный момент, с которым сталкиваются большинство сео, это выгорание. Когда за день у тебя около 20 встреч и так месяца 2-3 подряд, накрывает усталость. Я в таких случаях пытаюсь выкроить неделю-другую и уйти в горы. Полностью расстаться с телефоном не получается, но перезагрузиться, почистить голову, привести в порядок мысли — очень.

Насколько вы погружены в операционное управление компанией?

Погружен целиком и полностью. Я доверяю своим заместителям и делегирую им управление профильными задачами. Но контроль оставляю за собой. Могу непосредственно у исполнителя поинтересоваться, как идет процесс выполнения той или другой задачи.

Какие реперные точки для вас существую?

В обязательном порядке лично контролирую финансовые вопросы. Ни один платеж в компании не проходит без моего ведома. И процесс строительства. По возможности стараюсь совершать контрольные объезды по стройплощадкам, чтоб лично убедится в том, что процесс идет. Или если есть отставания или какие-то проблемы, услышать причины и закрыть эти вопросы.

В решении вопросов что вам ближе: идти напролом или перед этим составить тщательный план действий?

Все зависит от ситуации. Но обычно действую без промедлений. Когда начинаешь идти, план приходит сам собой. Конечно, когда вопрос не "горит" и есть время на составление дорожной карты, это делается в обязательном порядке. Но если действовать надо, как вы говорите, просто сейчас, так и происходит. Главное вязаться в драку, а кто был не прав — покажет разбитый нос (смеется).