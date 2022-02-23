Каннабиноиды и киберспорт. Куда инвестирует Бекхэм

Известно, что инвестиции — это отличный способ не только сохранить свой капитал, но и его преумножить. И занимаются инвестициями не только "волки из Уол-стрит", трейдеры и инвест-аналитики, а и звезды шоу-бизнеса, спорта и люди, у которых присутствует финансовая грамотность.

Получать дополнительный доход можно через торговые платформы. В Украине, к примеру, доступна платформа Binomo — это международная торговая платформа, известная более чем в 130 странах. На платформе доступны акции известных компаний, таких как Microsoft, Coca-Cola, McDonald's

К примеру, легенда "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Дэвид Бекхэм подходит к инвестициям очень грамотно. Он вкладывает заработанные гонорары в перспективные стартапы и новые компании.

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В июне 2021 года он приобрел 10% акций стартапа Lunaz, который специализируется на переоборудовании автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электрические.

В феврале вышел на биржу производитель потребительских товаров на основе биосинтетических каннабиноидов Cellular Goods. Компания привлекла $18,4 млн, а в первый день торгов акции росли почти на 500%. Среди инвесторов Cellular Goods был и предусматрительный Бекхэм.

Он инвестировал в компанию через свою венчурную структуру и получил долю и место в совете директоров.

В июне прошлого года Бекхэм инвестировал в киберспортивную компанию Guild Esports и получил "значительный миноритарный пакет". Компания занимается развитием киберспортивных команд для участия в соревнованиях в таких играх, как Fortnite, Counter-Strike: Global Offensive, Rocket League и FIFA. В октябре прошлого года компания провела IPO на Лондонской фондовой бирже и привлекла $28 млн — капитализация Guild составила около $57,52 млн.

Как инвестировать в Украине

Зарабатывать на трейдинге можно через торговые платформы. В Украине, к примеру, доступна платформа Binomo — это международная торговая платформа, известная более чем в 130 странах. На платформе доступны акции известных компаний, таких как Microsoft, Coca-Cola, McDonald's и т.д.

Разобраться, что такое Binomo, как здесь торговать и дополнительно заработать, вам поможет обучение на демо счете. Он доступен уже при первом входе в личный кабинет на Биномо.

Всем пользователям, включая владельцев демо, доступен бесплатный турнир "Daily Free", где можно ежедневно практиковать свои навыки. На бесплатном счете Биномо также можно испытать стратегии (в том числе для новичков). Для реального трейдинга на Binomo потребуется внести минимальный депозит — от $10.

Трейдинг доступен не только на официальном сайте binomo.com, но и в приложении, благодаря чему можно торговать из почти любой точки мира. Программное обеспечение адаптировано для ЮА: доступно на украинском языке.

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Финансовые операции, предлагаемые на этом сайте, могут быть сопряжены с повышенным риском.