Калушская ТЭЦ лишена средств на закупку угля, – Войцицкая

Государственная Калушская ТЭЦ лишена средств и возможности покупать уголь

Об этом сообщила экс-нардеп Виктория Войцицкая.

"На Калушской ТЭЦ 19 сентября закончился уголь. Государственная Калушская ТЭЦ (Ивано-Франковская область) осталась без угля из-за нехватки средств на его закупку. С нормативных 33900 тонн, которые предусматривало Минэнерго, на складах НОЛЬ тонн", - сообщила экс-нардеп на своей странице в Facebook.

Критическая ситуация с углем на Калушской ТЭЦ возникла в конце августа. Станция несколько раз останавливалась из-за отсутствия топлива.

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Руководство ТЭЦ сообщило, что искусственные ограничения в Бурштынском энергоострове не покрывают себестоимость производства электроэнергии не позволяет ТЭЦ покупать уголь.

Калушская ТЭЦ официально обратилась к правительству и НКРЭКУ с просьбой исправить ситуацию с заниженными ценовыми ограничениями (price-cap).

"Надеюсь, Кабмин, вместе с депутатским корпусом, смогут в ближайшее время объяснить обществу, как при таких условиях пережить зиму", - подытожила Войцицкая.