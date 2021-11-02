Как Украине отказаться от покупки электричества у Путина и Лукашенко

Дмитрий Кармазин
Дмитрий Кармазин
Экономика / Мнения
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Как Украине отказаться от покупки электричества у Путина и Лукашенко

100 лампочек, которые я заменил в подъездах на LED, имеют мощность 6 кВт.

Как Украине отказаться от покупки электричества у Путина и Лукашенко

500 мегаватт мы сейчас покупаем в Республике Беларусь.

Как Украине отказаться от покупки электричества у Путина и Лукашенко
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Если сделать такую замену еще 90 тысяч раз (приблизительно в 100 тысячах домов), то электричество у Лукашенко и Путина можно не покупать.

Как Украине отказаться от покупки электричества у Путина и Лукашенко

Кстати, я считаю необходимым ввести минимальную цену на лампочку накаливания 20 грн (как, например, существует минимальная цена на водку).

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Источник:Facebook Дмитрия Кармазина
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