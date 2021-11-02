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Как Украине отказаться от покупки электричества у Путина и Лукашенко
100 лампочек, которые я заменил в подъездах на LED, имеют мощность 6 кВт.
500 мегаватт мы сейчас покупаем в Республике Беларусь.
Если сделать такую замену еще 90 тысяч раз (приблизительно в 100 тысячах домов), то электричество у Лукашенко и Путина можно не покупать.
Кстати, я считаю необходимым ввести минимальную цену на лампочку накаливания 20 грн (как, например, существует минимальная цена на водку).
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Источник:Facebook Дмитрия Кармазина