100 лампочек, которые я заменил в подъездах на LED, имеют мощность 6 кВт.

500 мегаватт мы сейчас покупаем в Республике Беларусь.

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Если сделать такую замену еще 90 тысяч раз (приблизительно в 100 тысячах домов), то электричество у Лукашенко и Путина можно не покупать.

Кстати, я считаю необходимым ввести минимальную цену на лампочку накаливания 20 грн (как, например, существует минимальная цена на водку).