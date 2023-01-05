Как самостоятельно и недорого утеплить деревянные и пластиковые окна: советы от эксперта

Украинцы могут самостоятельно и недорого утеплить окна своей квартиры или дома. К примеру, для деревянных можно использовать уплотнители на самоклейке, которые очень просто монтируются и недорого стоят.

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Если между рамой и стеной или подоконником есть щели, их можно убрать с помощью силиконового герметика. Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL глава Ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин.

"Если не предполагается открывать окна, то возможный ранее применявшийся вариант – лента по периметру. Пленки на стекло какой-то эффект имеют, но с ними есть проблемы, когда надо будет отрывать, потому что они не так и долго служат. В принципе можно использовать роллеты, и эффект будет почти аналогичен", – сказал эксперт.

Если речь идет о металлопластиковых окнах, прежде всего нужно проверить примыкание их к стене, потому что проблема может быть в некачественном монтаже. Так что если заметили сквозняки, то, возможно, нужно использовать пену. Затем пену следует обязательно закрыть, чтобы на нее не попадало солнечное излучение.

И второй способ, который можно использовать, если у вас металлопластиковые окна – отрегулировка фурнитуры. Но если это не помогло, можно заменить уплотнитель.

"Если хочется существенно улучшить ситуацию, то есть вариант с заменой стеклопакетов. То есть вместо старого однокамерного стеклопакета (часто относившихся раньше, но имеющих плохие теплозащитные свойства) в существующую раму можно установить новый, с энергосберегающим стеклом, наполнением и двумя камерами", – добавил Литвин.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об одном из самых простых способов повысить теплоотдачу без замены радиатора. Это – установка теплоэкрана за батарею.

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