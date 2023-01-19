Как проверить качество бензина с помощью листа бумаги: инструкция

Проверить бензин на наличие в нем большого количества химпримесей и присадок можно буквально через минуту. Для этого потребуется только лист белой бумаги.

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О том, как проверить качество бензина – расскажет OBOZREVATEL.

Так, на лист бумаги нужно капнуть несколько капель вызывавшего подозрения бензина. После этого нужно тщательно рассмотреть бумагу:

пятно должно быть равномерного цвета, без лишних следов и загрязнений;

не должно быть запаха горелой резины.

бумага под каплей топлива не должна сильно изменить цвет;

если тест сделан при низких температурах, то появление кристаллов льда является плохим признаком.

После этого на бензиновое пятно нужно подуть, пока бензин полностью не испарится. Если бумага после испарения осталась белой, значит, ничего опасного в образце нет.

Жирный следует говорить о содержании керосина и масляных смесей в составе. Если лист станет кислотного цвета, то не так с присадками. А капля, ставшая шариком, свидетельствует о наличии воды.

Если при проверке были обнаружены опасные признаки, бензин лучше не использовать ни в машине, ни в современном генераторе. Такое топливо может повредить двигатель и ремонт обойдется значительно дороже, чем замена бензина.

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