Как не ошибиться с покупкой в сети в 'черную пятницу': опубликованы четыре правила

Грядет Черная пятница, а с ней и невероятные скидки на что угодно – от бытовой техники и спортивного снаряжения до кастомной одежды и брендовой косметики. Мы точно не упустим свой шанс заполучить что-нибудь от Gucci или Armani за полцены, будь то туфли или парфюм. Но поскольку зеленые сертификаты есть не у всех, традиционного шопинга в этом году не выйдет. Многие выйдут на охоту за скидками в сеть.

Вооружившись советами OBOZREVATEL, вы точно не угодите в многочисленные ловушки, расставленные интернет-мошенниками, и найдете покупку своей мечты за полцены.

Правило 1. Избегать продавцов "ноунейм"

Это означает, что из всего множества вариантов поисковой выдачи Google отдавать предпочтение следует либо официальному сайту производителя (пример: lego.com для известного конструктора), либо известному маркетплейсу (пример: rozetka.com.ua), либо авторизированному продавцу (пример: asbis.ua для гаджетов Apple). На рынке парфюмерии таких уполномоченных всего несколько: Brocard.ua, Letu.ua (оба принадлежат сети BROCARD), Bomond.ua, Aromateque.ua.

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Большинство сайтов, которые мы находим в интернете, работают по серым схемам без какой бы то ни было гарантии оригинальности и высокого качества продукции. Потому за качественными покупками нужно ходить в надежные магазины.

Правило 2. Проверять продающую площадку

Даже если рекламное объявление выглядит точь-в-точь как у "официала", оно может привести вас куда угодно. Это, пожалуй, самый распространенный трюк – в погоне за желаемым мало кто поднимает взгляд на строку задач, где вместо адреса формата "название_компании.ua" может значиться любая абракадабра под доменом сайтов-конструкторов (WIX, Tilda, Ukit, Hyperhost и т.д.) или и вовсе бесплатных плейсментов типа kiev.ua, in.ua, biz. Идеальный вариант для сайта-однодневки, единственная цель которого продать фейк и/или выудить данные вашей кредитки. Не поддавайтесь на провокацию!

Если в рекламе распродажи фигурирует имя BROCARD, зайдя по ссылке, вы должны попасть на сайт именно этой сети и найти там официальную информацию об акции, которая выпала на вас откуда-то из недр интернета.

Правило 3. Включать здравый смысл

Всегда хочется продать подороже, а купить подешевле. Это понятно и нормально. Но у всего есть предел, включая даже дисконты к Черной пятнице. Ну не может, скажем, культовый парфюм Shalimar или роскошная помада Tom Ford стоить 15 долларов. Даже если вычесть из итоговой суммы реализации затраты на логистику и хранение, операционные расходы дистрибьютора, голая себестоимость превысит "суперцену" в несколько раз. Представьте, какие средства идут только на разработку палитр и композиций, приобретение качественных компонентов. Конечно, авторизированные продавцы тоже проводят распродажи, но даже с учетом скидки в -70% ни о каких паре десятков долларов за продукцию топовых брендов речь не идет.

А вот отдавать за бесценок товар, тем более, если это beauty-продукты и парфюмерия, может только сомнительный продавец (см. Правило 1), желая, как можно скорее избавиться от просрочки или фальсификата.

Правило 4. Не верить глазам

Достаточно вспомнить известный мем с заказом одежды на китайских стоках: ожидание vs реальность.

А если серьезно, то определить оригинальность продукта – даже держа его в руках – часто не в силах даже профессионал. Что уж говорить о вкусной картинке на экране монитора. При покупке косметики и парфюмерии в сети не помогут ни доскональное знание упаковки, ни онлайн-дешифраторы кодов. По сути, это сделка-сюрприз. В абсолютном большинстве случаев – сюрприз крайне неприятный. Если все-таки не можете отказать себе в спонтанных покупках в интернете, помните о Правилах 1 (Избегать продавцов "ноунейм") и 2 (Проверять продающую площадку). Тогда эмоции от встречи с желанным приобретением будут исключительно позитивными.

Не кормите мошенников – приобретайте косметику и парфюмерию в магазинах сетей с репутацией – хоть офлайн, хоть онлайн. Если, например, вы знаете, что магазины BROCARD есть практически в каждом крупном ТРЦ вашего города, то совершая покупку на официальном сайте этой сети, вы стопроцентно защитите себя от мошенников. По сути, проверенное место приобретение товара – единственная гарантии его подлинности и качества.