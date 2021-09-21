Качный рассказал, где найдут недостающие голоса за закон об олигархах

Для принятия закона об олигархах власть хочет воспользоваться услугами олигархов.

Об этом заявил народный депутат Александр Качный (ОПЗЖ).

"Группа Разумкова, это до 27 человек максимум, они не будут голосовать. И кто их заменит? Их сейчас заменит 42 человека – это "За майбутнє", это "Довіра". И за ними стоит всего два серьезных олигарха.", - сообщил нардеп в эфире телеканала "Прямой".

Он заявил, что проект закона будет выборочно применятся для гонений на политиков.

"Эта музыка, которая разыгрывается под этот Закон об олигархах, она определена конкретными лицами, на кого этот закон будет направлен, как он будет работать и против кого он будет работать. Мы просто уже сейчас можем догадываться", - добавил нардеп.

Видео дня

В целом он заявил, что от закона пострадают в первую очередь граждане Украины.

Напомним, проект закона об олигархах Верховная Рада планирует рассмотреть 23 сентября. По словам нардепа Алексея Гончаренко, для голосования закона об олигархах, в Раде возникла ситуативная коалиция депутатов группы "За Будущее" и "Слуг народа".