Кабмин утвердил повышение зарплат бюджетникам

Кабинет министров повысит заработные платы работников бюджетных учреждений. Они будут расти в два этапа: с 1 января – на 20%, а с 1 декабря – еще на 8%.

Оклады бюджетникам увеличиваются из-за роста минимальной зарплаты в Украине. Об этом свидетельствует проект постановления "Некоторые вопросы оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы", который поддержали на заседании правительства 20 января. Соответствующий документ опубликован на "Правительственном портале".

Тарифные ставки работников бюджетной сферы рассчитываются исходя из размера должностного оклада работника 1-го тарифного разряда. Сейчас этот показатель составляет 2 225 грн.

В январе он вырастет до 2 670 грн, а в декабре – до 2 893 грн. Таким образом, за 2021 год произойдет рост окладов почти на 30%.

"Зарплаты учителей вырастут на 20% уже в этом месяце. Только что правительство утвердило новую тарифную сетку для расчета зарплат работникам бюджетных учреждений. Правительство выделило в этом году на зарплаты учителям почти 100 млрд грн. Поэтому сегодняшнее решение абсолютно просчитано и обеспечено соответствующими финансами", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине правительство перенесло повышение минимальной заработной платы с июля на декабрь 2021 года.

Это приведет к тому, что украинцы, которые получают меньше 6,5 тыс. грн, потеряют около 2,5 тыс. грн. В Кабинете министров считают, что благодаря такому решению они смогут сэкономить на зарплатах бюджетникам.