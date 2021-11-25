Из-за махинации Кабмина с 'зелеными' облигациями ЕБРР и кредиторы Украины потеряли $27 млн, – Кушнирук

Скандал с блокировкой выплат по "зеленым" еврооблигациям уже нанес прямые убытки западным банкам и инвестиционным фондам на сумму $27,23 млн, что может стать основанием для уголовного расследования в Великобритании.

Об этом написал экономист, эксперт-аналитик Борис Кушнирук в блоге изданию Лига net.

"С момента, когда информация о выборочной выплате Кабмином долгов ВИЭ была обнародована и скандал вышел на международный уровень (15 ноября), еврооблигации "Укрэнерго" (через привлекшие деньги для погашения долгов) подешевели со 100,3% от номинала — до 98, 5% от номинала (17 ноября). Эта ситуация уже позволяет говорить об основаниях возможного привлечения к уголовной ответственности чиновников, причастных к манипуляциям. Если не сейчас, то в скором будущем", — отметил он.

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Экономист отметил, что на 23 ноября облигации упали до 97% номинала, то есть на 3,3%.

"В абсолютных цифрах инвесторы в облигации ВИЭ (международные инвестбанки, ЕБРР) за 8 дней потеряли $27,23 млн (825*0,033). Потеряли "на ровном месте" и по вине власти Украины", — добавил Кушнирук.

По словам экономиста, скандал с погашением "зеленым" инвесторам задолженности — очевидной ущерб имиджу и инвестиционной привлекательности страны.

"Вряд ли международные банки и инвесткомпании снова захотят вкладывать средства в украинские ценные бумаги и вообще инвестировать в украинскую экономику", — добавил он.

Так, среди возможных последствий эксперт-аналитик называет и риск пересмотра программы сотрудничества ЕБРР с Украиной, который вложил в "зеленые евробонды" $75 млн. В целом скандал с "выплатами зеленым" уже привел к обвалу котировок гособлигаций Украины и росту на 27% вероятности дефолта Украины.

"Такая цена политической мелочности, дискриминации и пренебрежения верховенством права", — резюмировал Кушнирук.