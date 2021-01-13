Из 'коронавирусного' фонда потратили более 25 млрд гривен на дороги

В Украине из "коронавирусного" фонда по итогам 2020 года потратили 25,7 млрд грн на строительство и ремонт дорог.

В то же время на сферу здравоохранения использовали 19,4 млрд грн выделенных средств. Об этом сообщает Министерство финансов.

Соответствующие средства Министерство здравоохранения Украины потратило на:

на закупку аппаратов ИВЛ – 84 млн грн;

на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения – 3,3 млрд грн;

на закупку оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения ‒ 2,3 млрд грн;

на строительство, реконструкцию и ремонт приемных отделений опорных учреждений здравоохранения ‒ 1,4 млрд грн;

на обеспечение больниц кислородом ‒ 1,4 млрд;

на закупку медицинских услуг по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения ‒ 3,9 млрд грн;

на обеспечение опорных учреждений здравоохранения цифровыми диагностическими рентгеновскими системами ‒ 1 млрд грн;

на повышение надбавок и доплат медицинским работникам ‒ 5,5 млрд грн.

Также почти 1,4 млрд грн предусмотрено на приобретение вакцины против COVID-19.

На социальную защиту использовано 12,8 млрд грн, а на обеспечение правопорядка – 4,5 млрд грн.

За счет средств специального фонда государственного бюджета использовано 2,8 млрд грн на оказание помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета их деятельности из-за карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября глава "Укравтодора" Александр Кубраков пояснил, почему деньги с COVID-фонда потратили на дороги.

Ранее он заявил, что никакого специального фонда борьбы с COVID-19 не было – такое название возникло по ошибке.