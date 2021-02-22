Искусственный кризис в 'зеленой' энергетике Украины остановит иностранных инвесторов, – Гуменюк

Из-за кризиса в "зеленой" энергетике треть иностранных инвесторов готовы остановить свои проекты в Украине и уйти. Об этом заявила директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк.

"Как представитель инвесторов я ежемесячно провожу мониторинг, исследую, какое состояние у инвесторов сейчас, какие у них проекты, что они планируют, как они дальше планируют действовать. И я получаю фитбек, что мы не будем рекомендовать иностранным инвесторам инвестировать в Украину. Это пока что идет в телефонных разговорах, это пока что в небольшом непубличной плоскости, но около 30% - это компании-иностранцы", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, невыполнение властями своих обязательств по погашению долгов перед инвесторами в проекты "зеленой" энергетики, некоторые из них готовятся обращаться в арбитраж.

"К сожалению есть компании, которые серьезно задумались над тем, чтобы обращаться в арбитражные суды. Это большие затраты как для Украины, так и для самих инвесторов. Но если они уже пойдут на этот путь, то это означает, что они уже уверены в своей победе", - считает Гуменюк.

Она подчеркнула, что инвесторы сообщают в посольства своих стран относительно ситуации в сфере "зеленой" энергетики в Украине, и это негативно скажется на будущих инвестициях в нашу страну.

"Нам бы не хотелось, чтобы этот негативный опыт дальше распространялся по миру. Поэтому будем вместе работать над стабилизацией сектора и обеспечения Украины "зеленой" чистой энергетикой", - сказала Гуменюк.

Напомним, Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

По состоянию на середину февраля выплачено только 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

По мнению представителя Еврокомиссии в Украине Торстена Велерта, Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный 2020 года меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.