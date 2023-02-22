Инвесторы заявили о нерешении проблемы долгов в 'зеленой' энергетике

В секторе возобновляемой энергетики две основные финансовые проблемы – это долги 2022 года вследствие недостаточных расчетов со стороны НЭК "Укрэнерго", а также продолжение использования такого подхода в текущем году, считает директор Ассоциации солнечной энергетики Украины Артем Семенишин.

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"Есть 2 проблемы. Первое, долги за прошлый год, возникшие, в первую очередь, в результате дефицита тарифа на передачу. Там значительная сумма – более 12 млрд грн. Эту проблему тоже нужно решать", - сказал Семенишин.

"Вторая проблема – что делать дальше. Каким образом будут заложены принципы на этот год, с учетом предыдущих проблем", - добавил Семенишин.

По его словам, на одной из встреч "зеленой" генерации с НКРЭКУ и "Укрэнерго" представители оператора системы передачи указали, что уже есть проблемы с оплатой участниками рынка тарифа на передачу.

"Фактически, мы имеем такую ситуацию, когда "Укрэнерго" уже в феврале нам говорит, что уже нет оплат. И это при том, что на зиму предусмотрен самый низкий тариф, и должны быть наибольшие выплаты из-за значительного потребления электроэнергии", - сообщил Семенишин. .

Как сообщалось, госпредприятие "Гарантированный покупатель" не смогло рассчитаться с "зеленой" генерацией за половину электричества в 2022 году.

В начале февраля инвесторы в зеленую энергетику призвали Зеленского, народных депутатов Украины и правительство спасти отрасль и как можно быстрее решить проблемы выплаты долгов и своевременности накапливавшихся в течение последних лет расчетов, и от решения которых зависит дальнейшее развитие ВИЭ в Украине и анонсированный правительством "зеленый" энергетический переход.