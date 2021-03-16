"Интерпайп" продал государству бракованные трубы в 3 раза дороже, чем в России, – Кучеренко

НАК "Нафтогаз Украины" обвинил монопольного поставщика труб компании "Интерпайп" Виктора Пинчука в поставке некачественных труб по цене в 3 раза выше, чем для российского рынка.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко со ссылкой на постановление Хозяйственного суда Киева от 9 марта 2021 года.

"Те же "премиальные" трубы, которые "Интерпайп" продает Нафтогазу в три раза дороже чем за Урал, оказываются еще и гниют. В феврале Нафтогаз подал в суд на "Интерпайп" с требованием заменить брак. Бракованной признана партия из 168 штук, закуплена еще весной 2019", - сообщил нардеп на своей странице в Facebook.

По словам нардепа, трубы по условиям договора были поставлены на склады "Нафтогаза" еще в ноябре 2019 года, однако брак обнаружили лишь в начале 2021 года.

"То есть почти полтора года закуплены и оплачены "Нафтогазом" трубы просто лежали на земле никому не нужны. То что объемы закупок труб Нафтогазом при Коболеве-Витренко превышали реальную потребность и они годами ржавели на земле ни для кого не было секретом", - отметил нардеп .

По словам Кучеренко, на проваленую программу 20/20 выделили 100 млрд грн и для освоения средств было решено закупать трубную продукцию "втридорога и в астрономических объемах".

"75% всех контрактов на трубы получила одна компания "Интерпайп ", которая, как оказалось продавала, Нафтогазу трубы в 2-3 раза дороже, чем России. В этой конкретной ситуации с 168 бракованными трубами, "Нафтогаз"получил ущерба чуть меньше 2 млн гривен – копейки по сравнению с тем, сколько миллиардов целом было украдено на закупках государственной монополии за последние 5 лет ", - подчеркнул нардеп.

Напомним, в марте 2021 издание "РБК-Украина" опубликовало расследование о 3-кратное завышение цен на трубы компанией "Интерпайп" для "Нафтогаза" по сравнению с ценами по контрактам "Интерпайп" с российской компанией "Башнефть". К такому выводу журналисты издания пришли после анализа идентичных договоров российской компании "Интепрайп-М" (Москва) с российскими нефтегазовыми компаниями и контрактов "Интерпайп-Украина" по АО "Укргаздобыча" за 2015-2019 годы.

Троекратную разницу в цене пресс-служба "Интерпайпа" объяснила "специальными премиальными типами соединений", которые якобы использовались в трубах для украинского "Нафтогаза".

Впоследствии Антимонопольный комитет получил документы для проверки фактов завышения цен на трубную продукцию компанией "Интерпайп" для "Нафтогаза" в 2015-2020 годах.