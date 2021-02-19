Импорт тока способствует вооруженной агрессии России против Украины, – Гончаренко

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) должен немедленно запретить импорт российской электроэнергии, который подрывает энергонезависимость страны.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в эфире телеканала "Украина24".

"Почему мы продолжаем покупать электроэнергию из страны-агрессора? Почему мы продолжаем отправлять свои деньги не украинскому шахтеру и энергетику, а российскому? Почему мы продолжаем давать им деньги на которые они убивают украинцев на востоке Украины?", - заявил нардеп.

По его словам, СБУ и СНБО должны принять аналогичные меры против импорта российского тока как и те, что несколько недель назад были введены для защиты информационного пространства от страны-агрессора.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси с января 2021 года. В феврале начались поставки из России. Всего по состоянию на 19 февраля было импортировано 480 млн кВт часов на сумму 770 млн грн.

Против импорта выступили крупнейшие украинские ТЭЦ, 15 февраля обратились к правительству с требованием немедленно запретить импорт и созвать Антикризисный энергетический штаб. По информации ТЭЦ, импорт может привести к остановке работы станций и срыва отопительного сезона.