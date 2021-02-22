Импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии может спровоцировать новый кризис на энергорынке, – нардеп

Импорт электроэнергии из России и Беларуси наносит катастрофический вред украинскому энергорынку и провоцирует новый кризис в энергетике.

Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб.

"Украина закупает коммерческий импорт. Он осуществляется по демпинговым ценам и продолжает ставить нашу отечественную энергетику на колени", – отметила нардеп.

Она подчеркнула, что импорт приводит к сокращению производства украинскими электростанциями и накоплению долгов перед угольной отраслью.

Виктория Гриб добавила, что на период низких температур и повышенного спроса на электроэнергию, целесообразно было бы импортировать уголь и загрузить им украинские предприятия, а не покупать готовую электроэнергию и лишать работы украинских энергетиков.

"Сегодня, если все же импортировать уголь в связи с тяжелой ситуацией и холодной зимой, то у нас будет возможность дать работать нашим отечественным теплоэнергетике и атомной генерации. Тогда будут средства для того, чтобы рассчитываться с угольной отраслью и добывать уголь", – отметила нардеп.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси с января 2021 года. В феврале начались поставки из России. Всего по состоянию на 22 февраля было импортировано 500 млн кВт часов на сумму 800 млн грн.

Прошлый отопительный сезон – с октября 2019 по март 2020 – Украина импортировала более 1 млрд кВт часов электроэнергии, что привело к крупнейшему за годы независимости кризису на энергетическом рынке.

В итоге остановились 95 угольных шахт, а государственные компании получили рекордные убытки.

Против импорта выступили крупнейшие украинские производители электроэнергии. 15 февраля почти все ТЭЦ обратились к правительству с требованием немедленно запретить импорт и созвать Антикризисный энергетический штаб.