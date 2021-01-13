Игнорированием обязательств по "зеленой" энергетики НКРЭКУ заводит Украину в правовой дефолт, – Евтушенко

Намерения Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, запретить погашать долги перед "зеленой" генерацией с помощью кредитных средств "Укрэнерго" свидетельствуют о правовом дефолт в Украине.

Об этом заявил основатель и управляющий партнер компании UDP Renewables Сергей Евтушенко.

Он напомнил, что украинское правительство подписало с инвесторами в отрасль "зеленой" энергетики Меморандум о взаимопонимании, согласно которому взяло на себя обязательства погасить задолженность перед ними за потребленную электроэнергию. Однако на сегодняшний день государство, по сути, отказывается выполнить свои обязательства, в частности, об этом свидетельствует намерение НКРЭКУ запретить погашать долги "зеленой" генерации с помощью кредитных средств "Укрэнерго".

"Мы имеем дело с ситуацией, когда государство Украина в лице ее премьер-министра и в лице, в частности, руководителя НКРЭКУ приняло участие в подписании фактически договоренности с нашей отраслью, поставили свои подписи, и теперь мы видим, что НКРЭКУ, по сути, саботирует выполнение меморандума с отраслью", – сказал Евтушенко.

По его мнению, такие действия со стороны отраслевого регулятора свидетельствуют о правовом дефолте в стране и уничтожают инвестиционный климат.

"Мы становимся свидетелями классического эпизода, классического примера того, что власти Украины не могут нести ответственность политическую и экономическую за свои решения и за свои действия. Фактически это правовой дефолт... Поскольку законы здесь постоянно меняются, и когда ты договорился с властями о чем-то, это ничего не значит", – считает Евтушенко.

Эксперт убежден, что президент страны должен вмешаться в ситуацию, но, по его мнению, он этого не сделает и уже продемонстрировал отсутствие интереса к проблемам в области альтернативной энергетики.

"Ему (президенту. – Ред.) эта отрасль, к сожалению, не очень интересная. У него есть, наверное, более приоритетные задачи, чем разобраться и выразить свою политическую оценку в экономической ситуации, когда огромная отрасль промышленности попала в такую правовую коллизию и турбулентность", – отметил Евтушенко.

Ранее нардеп фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что через соответствующие инициативы к инвесторам в "зеленую" энергетику члены НКРЭКУ должны понести уголовную ответственность.

Как сообщалось, правительство в декабря 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы в "зеленую" энергетику предположили, что государство планировало выполнить свои обязательства и своевременно погасить 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года.

В то же время 31 декабря 2020 года, а также 6 января НКРЭКУ пыталась утвердить постановление, в котором запрещалось бы ГП "Гарантированный покупатель" использовать перечисленные от "Укрэнерго" средства для погашения "старого" долга перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии.

По мнению ассоциаций ВИЭ, одобрение НКРЭКУ такой или похожей формулировки устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства по Меморандуму о взаимопонимании, подписанному ими в июне 2020 года.

Напомним, что сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) перед предприятиями ВИЭ не наблюдается. По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.