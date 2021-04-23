Игнорирование обязательств перед 'зелеными' инвесторами грозит Украине арбитражами – Энергосообщество

Кабинет министров не выполняет обязательства перед инвесторами в возобновляемую энергетику по выплате накопленных долгов и не проводит новые механизмы развития "зеленой" энергетики в Украине, что может подталкивать инвесторов подавать иски против государства в международных арбитражах.

Об этом в ходе конференции заявил заместитель директора секретариата Энергетического сообщества Дирк Бушле, напомнив, что Энергосообщество было посредником в переговорах Кабмина с иностранными инвесторами, а результаты были закреплены меморандумом в июне 2020 года.

По мнению Бушле, ситуация в отрасли "зеленой" энергетики похожа на "кровотечение", где государство не желает заняться лечением проблем.

"Мы должны остановить это кровотечение, но одновременно, если не будут введены те принципы, которые были записаны в меморандуме, это действительно останавливает нас непосредственно от того, чтобы остановить это кровотечение", – сказал Бушле.

По его мнению, государство игнорирует последствия идеального шторма, когда есть подходящий момент для внедрения нужных изменений в зеленой энергетике и решение проблемы долгов.

При этом он указал, что государству необходимо активно приобщиться к более серьезным реформам в поддержке развития возобновляемой энергетики.

"Нет смысла тратить несколько лет, чтобы исправить проблемы прошлого, но мы должны перейти на следующий уровень. И следующий уровень – это введение аукционов как можно скорее", – отметил представитель Энергосообщества.

Как сообщалось, Оле Миккельсен, посол Королевства Дания в Украине, Грузии и Армении заявил, что инвесторы из Дании ожидают решения Кабинетом министров Украины долгового кризиса в секторе зеленой энергетики для того, чтобы в Украине продолжалось развитие возобновляемой энергетики и государство могло выполнять свои экологические обязательства перед ЕС.

Напомним, по информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868 200 000, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

По состоянию на 1 апреля предприятиям "зеленой" энергетики перечислено 4,6 млрд грн из суммы "старого" долга 2020 года. Уровень расчетов государства по выплате такого долга составляет 20%.

Задолженность госпредприятия "Гарантированный покупатель" перед предприятиями возобновляемой энергетики достигает17,8 млрд грн.

По результатам опросов, которые организовала экспертная организация DiXi Group, более 80% украинцев заинтересованы в уменьшении вредных выбросов в окружающую среду и поддерживают развитие зеленой энергетики в Украине.