Идея Банк раздает подарки новым клиентам: как заработать на вкладе

Сезон отпусков в самом разгаре, многие мечтают и уже планируют предаться удовольствию и рвануть в тур к морям на недельку-другую. Вместе с покупкой билетов возникает вопрос: как позаботиться о сохранности и безопасности личных средств или ценных ресурсов, пока будете наслаждаться отдыхом.

Идея Банк приглашает новых клиентов воспользоваться своими услугами и разместить средства на депозите "На старт", воспользовавшись возможностью получить подарок.

Оформить депозит в Идея Банке — просто:

Выбрать на сайте удобнее отделение Идея Банка и оставить заявку на сайте банка.

Посетить отделения, имея при себе паспорт и ИНН.

Открыть счет и разместить депозит.

Одним из первых получить подарок — повербанк или зонтик.

Видео дня

Условия специального предложения по депозиту "На старт" в Идея Банк:

Процентная ставка — 10,5% годовых;

Срок депозита — 3 месяца;

Сумма депозита — от 50 000 до 100 000 грн;

Валюта вклада — гривна.

Акционное предложение действует до 31 июля 2021 во всех отделениях Идея Банка.

Подробные условия получения подарков — на сайте банка.

Конечно, вы можете оставить наличные средства дома или у родных (хорошо, если ваша или их квартира находится под охраной хорошей фирмы, которые быстро среагируют при чрезвычайной ситуации).

Инвестировать средства вы тоже пока не планируете, для вашей личной цели – авто бытовой техники или квартиры – еще не пришло время.

Есть также вариант - положить на карточный счет в обслуживающем банке. Хороший вариант, если хорошо справляетесь с контролем за безопасностью (вы гибки в установке лимитов на снятие, ваш банк позволяет блокировать карту через мобильное приложение. Тут конечно же нужно учесть возможные перебои с доступом к уделенному управлению средствами в роуминге). Важно также учесть, что по карточным счетам банки, как правило, устанавливают ставки ниже, чем по срочным вкладам.

Итак, наиболее надежный вариант и хороший способ получить дополнительный доход в этой ситуации - это таки срочный депозит в банке.

Пока вы этим летом отдыхаете, ваши деньги работают!

Почему новым клиентам есть резон рассмотреть Идея Банк для сотрудничества:

Идея Банк работает на рынке Украины 31 год.

C 1999 Идея Банк является членом Фонда гарантирования вкладов физических лиц, с 2017 — подключен к автоматизированной системе выплат гарантированных государством средств вкладчикам неплатежеспособных банков. Очень много этих вкладчиков стали клиентами Идея Банка.

Идея Банк входит в перечень уполномоченных банков по выплате средств бюджетными организациями.

Рейтинговое агентство "Кредит Рейтинг" подтверждает кредитный рейтинг Идея Банка на уровне uaAA со стабильным прогнозом. Рейтинг uaAA характеризуется очень высокой кредитоспособностью по сравнению с другими заемщиками или долговыми инструментами.

Банк – один из лидеров рынка по розничному кредитованию. В 2021 статус подтевржен экспертами FinAwards в номинации "Лучший кредит наличными"

Лицензия НБУ №96 от 04.11.2011