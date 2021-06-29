Идея Банк раздает подарки новым клиентам: как заработать на вкладе

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Экономика
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Идея Банк раздает подарки новым клиентам: как заработать на вкладе

Сезон отпусков в самом разгаре, многие мечтают и уже планируют предаться удовольствию и рвануть в тур к морям на недельку-другую. Вместе с покупкой билетов возникает вопрос: как позаботиться о сохранности и безопасности личных средств или ценных ресурсов, пока будете наслаждаться отдыхом.

Идея Банк приглашает новых клиентов воспользоваться своими услугами и разместить средства на депозите "На старт", воспользовавшись возможностью получить подарок.

Оформить депозит в Идея Банке — просто:

  • Выбрать на сайте удобнее отделение Идея Банка и оставить заявку на сайте банка.

  • Посетить отделения, имея при себе паспорт и ИНН.

  • Открыть счет и разместить депозит.

  • Одним из первых получить подарок — повербанк или зонтик.

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Условия специального предложения по депозиту "На старт" в Идея Банк:

  • Процентная ставка — 10,5% годовых;

  • Срок депозита — 3 месяца;

  • Сумма депозита — от 50 000 до 100 000 грн;

  • Валюта вклада — гривна.

Акционное предложение действует до 31 июля 2021 во всех отделениях Идея Банка.

Подробные условия получения подарков — на сайте банка.

Конечно, вы можете оставить наличные средства дома или у родных (хорошо, если ваша или их квартира находится под охраной хорошей фирмы, которые быстро среагируют при чрезвычайной ситуации).

Инвестировать средства вы тоже пока не планируете, для вашей личной цели – авто бытовой техники или квартиры – еще не пришло время.

Есть также вариант - положить на карточный счет в обслуживающем банке. Хороший вариант, если хорошо справляетесь с контролем за безопасностью (вы гибки в установке лимитов на снятие, ваш банк позволяет блокировать карту через мобильное приложение. Тут конечно же нужно учесть возможные перебои с доступом к уделенному управлению средствами в роуминге). Важно также учесть, что по карточным счетам банки, как правило, устанавливают ставки ниже, чем по срочным вкладам.

Итак, наиболее надежный вариант и хороший способ получить дополнительный доход в этой ситуации - это таки срочный депозит в банке.

Пока вы этим летом отдыхаете, ваши деньги работают!

Почему новым клиентам есть резон рассмотреть Идея Банк для сотрудничества:

  • Идея Банк работает на рынке Украины 31 год.

  • C 1999 Идея Банк является членом Фонда гарантирования вкладов физических лиц, с 2017 — подключен к автоматизированной системе выплат гарантированных государством средств вкладчикам неплатежеспособных банков. Очень много этих вкладчиков стали клиентами Идея Банка.

  • Идея Банк входит в перечень уполномоченных банков по выплате средств бюджетными организациями.

  • Рейтинговое агентство "Кредит Рейтинг" подтверждает кредитный рейтинг Идея Банка на уровне uaAA со стабильным прогнозом. Рейтинг uaAA характеризуется очень высокой кредитоспособностью по сравнению с другими заемщиками или долговыми инструментами.

  • Банк – один из лидеров рынка по розничному кредитованию. В 2021 статус подтевржен экспертами FinAwards в номинации "Лучший кредит наличными"

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