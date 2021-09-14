ІCC попросил НКРЭКУ воздержаться от ограничения конкуренции при экспорте тока

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Экономика
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ІCC попросил НКРЭКУ воздержаться от ограничения конкуренции при экспорте тока

Украинский комитет Международной торговой палаты (ICC Ukraine) просил НКРЭКУ воздержаться от ограничения конкуренции при экспорте электроэнергии.

Об этом говорится в письме ICC Ukraine к членам НКРЭКУ.

Для осуществлении экспорта электроэнергии участники рынка обычно заключают долгосрочные контракты и осуществляют долгосрочное планирование объемов экспорта электрической энергии,что соответствует европейской практике. Введение порядка одновременного уменьшения годового и месячного аукционов сделает невозможным заключение долгосрочных контрактов ", - говорится в обращении ICC Ukraine.

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Изменения, которые планирует НКРЭКУ приведут к ухудшению условий для экспорта электроэнергии в Европе и негативно повлияет на уровень конкуренции, отметили в ICC Ukraine.

Кроме того, по заключению ICC Ukraine, намерение НКРЭКУ изменить процедуру уменьшения физического права на передачу противоречит европейским правилам и нормам.

Напомним, в за 8 месяцев 2021 Украина снизила экспорт электроэнергии на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2020 году - до 2,475 млрд кВт-час.