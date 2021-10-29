Хотим иметь будущее? Делаем ставку на промышленность
Я много выступаю о "профессии страны", всячески популяризирую идею ее апгрейда.
А вчера владелец дюжины заводов (очень умный и скромный человек) сказал мне: "Пришло время переключить переключатель с сельского хозяйства на промышленность". Как мудро!
Именно так и нужно сделать.
Как когда-то из-за спецрежима НДС для аграриев Украина в разы "прокачала" сельское хозяйство.
Или как из-за "упрощенки" развила малое предпринимательство и ИТ.
Теперь пора создать супер-привлекательные условия для производства в Украине. Схожие с теми, которые предлагает Македония в индустриальных парках – освобождение новых производств от всех налогов на 10 лет.
Как экономист я понимаю, что мы либо создадим культ производства и беспрецедентные условия для промышленности, либо с течением времени просто канем в Лету.
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