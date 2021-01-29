ЦПК Шабунина продолжает дискредитацию Высшего антикоррупционного суда – СМИ

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина продолжает информационные нападки на судей Высшего антикоррупционного суда с целью их дискредитации.

Об этом сообщает издание "Закон и бизнес" со ссылкой на телеграмм канал ассоциации.

Издание отмечает, что общественную ассоциацию Шабунина не устроило решение, которым ВАКС оставил в силе оправданий приговор Заводского райсуда Запорожья экс-руководителю Запорожского титано-магниевого комбината Владимиру Сиваку, которого обвиняли в растрате 492 млн грн госпредприятия.

"Честно говоря, мы очень обеспокоены таким решением. Суд по меньшей мере мог отправить дело на новое рассмотрение в первой инстанции, но уже Антикорсуду. Зато судьи просто оставили в силе "оправдос", который запорожские судьи приняли с вопиющими нарушениями", - говорится в сообщении, где перечисляются фамилии судей коллегии ВАКС.

В приговоре запорожского суда юристы ГПК Шабунина якобы нашли "много грубых нарушений", поэтому "с нетерпением" ждут полного текста решения ВАКС, "чтобы разобраться, что же произошло".

Ранее, ГПК Шабунина атаковало судей ВАКС по делу "Роттердам+", которые признали законным закрытие дела и подтвердили обоснованность действий прокуроров. Тогда активисты обратились к обидам и прямых угроз в адрес судей.