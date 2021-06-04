Государственный 'Оператор рынка' ожидает от НКРЭКУ устранения махинаций на энергорынке

Государственное предприятие "Оператор рынка" рассчитывает, что национальный регулятор НКРЭКУ устранит ценовые махинации на рынке электрической энергии.

Об этом говорится в сообщении ГП.

И.о. директора ГП "Оператора рынка" Роман Сутченко выразил надежду, что решение регулятора сделает невозможным манипулятивные действия некоторых электропоставщиков и трейдеров, чтобы на рынке "на сутки вперед" продавался только имеющийся объем электрической энергии ", - говорится в заявлении госпредприятия.

Ранее ГП "Рынок рынке" зафиксировал увеличение объемов заявок на продажу электроэнергии на РДН в торговой зоне "ОЭС "Украины" с низким уровнем заявленных цен, что свидетельствовало о наличии махинаций на рынке.

Напомним, в мае 2021 цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого значения. В отдельные дни цены падали до 43-44 коп./КВт ч. Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЭКУ официально признала махинации лишь 2 июня после обращений Министерства энергетики.

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Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы.

По расчетам экономиста Бориса Кушнирука, только в мае, ценовые махинаций трейдеров при молчаливом согласии НКРЭКУ, государственный "Энергоатом" получил 120 млн евро (4 млрд грн), что равняется трети всего бюджета компании на капитальные инвестиции.