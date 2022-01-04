Госрегулирование цен на газ приведет к падению добычи и убытков в 20 млрд грн, – Закревский

Решение Кабинета Министров о государственном регулировании цен на природный газ для производителей хлеба, растительного масла и молока обернется падением добычи и потерям государства 20 млрд грн на импорт дополнительных объемов газа.

Об этом заявил генеральный директор нефтегазового консультационного центра "Ньюфолк" Андрей Закревский.

"В перспективе это приведет к снижению добычи газа в стране. Далее, по принципу домино, падение добычи необходимо будет компенсировать дополнительным импортом газа, который сегодня дефицитен по всему миру. Это дополнительные расходы для бюджета, которые на фоне снижения налоговых и рентных поступлений от добычи из-за его падения, мягко говоря, не желательны: дополнительный компенсационный импорт может обойтись более чем в 20 млрд грн", - заявил эксперт на своей странице в Facebook.

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Он прогнозирует, что из-за такого решения правительства частный сектор может сократить инвестиции в добычу на 6 млрд грн.

"Логически спрогнозировать, что он сократит свои инвестиции в бурение и заморозит высокорисковые проекты, как, например, разработка новых участков. Это потеря более 6 млрд грн инвестиций в год", - подчеркнул эксперт.

В целом решение Кабмина регулировать цены на газ противоречит европейской практике и обязательствам Украины перед западными партнерами, подчеркнул Закревский.

Напомним, ранее Кабмин определил некоторые предприятия пищевой промышленности, обязывающие продавать газ по льготной цене. А ассоциации газодобывающих компаний решение правительства назвали коррупционным и противоречащим Меморандуму с МВФ и таким, что приведет к падению добычи газа в Украине.