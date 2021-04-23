Горняки требуют вернуть рыночные цены на уголь госшахт, – Волынец

Независимый профсоюз горняков Украины обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием прекратить скрытые дотации компании "Центрэнерго" за счет заниженной цены на уголь государственных шахт.

Об этом сообщил лидер профсоюза, народный депутат Михаил Волынец.

"При рыночной цене на уголь 2085-2150 грн/т государственные шахты по решению Министерства энергетики сегодня вынуждены продавать уголь компании "Центрэнерго" по 1650 грн. Это приводит к необоснованным убыткам государственных угледобывающих предприятий и является причиной возникновения долгов по выплате заработной платы шахтерам", - говорится в обращении профсоюза.

Волынец отметил, что Фонд государственного имущества сейчас планирует добиться снижения цены на государственный уголь для "Центрэнерго" еще на 300 грн/т до 1350 грн/т, что вообще лишит шахтеров возможности получать заработную плату.

"Напомню Минэнерго, представители которого живут без печали, что сегодня долг по зарплате перед шахтерами государственных шахт составляет почти 1,5 млрд грн. Лично требую от главы правительства для недопущения окончательного уничтожения государственных угледобывающих предприятий прекратить продажу угля государственных шахт по заниженной цене", - заявил Волынец.

Он подчеркнул, что Кабинет Министров должен заставить Минэнерго, Фонд госимущества и "Центрэнерго" привести цены на уголь государственных шахт до справедливого рыночного уровня.

Напомним, себестоимость добычи угля на государственных шахтах составляет около 3200 грн/т.

Разница между ценой продажи угля госшахтами и реальной себестоимостью покрывается за счет прямых дотаций из государственного бюджета. На 2021 год из-за заниженной цены продажи угля объем бюджетных дотаций вырастет до 7 млрд грн.

Задержки или нехватка дотаций приводит к возникновению задолженности по заработной плате и долгам за электроэнергию.

Напомним, законом О государственном бюджете на 2021 год предусмотрено 3,2 млрд грн на дотации государственным шахтам. В 2020 году было предусмотрено 3,6 млрд грн, однако в течение года расходы выросли до 5 млрд грн.