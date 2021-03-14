'Голос' предложил план поддержки промышленности и бизнеса на Востоке Украины, – Кира Рудик

Упадок промышленности и сложные условия для бизнеса и инвестиций – это те проблемы, которые не дают развивать экономику восточных регионов Украины, но которые государство может решать уже сегодня. Соответствующие шаги и доступные инструменты команда партии "Голос" собрала в план экономического развития восточных регионов и мира на украинских условиях.

Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудик.

"То, что происходит с промышленностью в Украине – приговор 30-летней экономической политике государства. Более 100 тысяч украинских промышленников ежегодно теряют работу. Многие высококвалифицированные специалисты вынуждены уезжать из страны в поисках работы и достойной зарплаты. В то же время государство совершенно не инвестирует средства в переквалификацию людей трудоспособного возраста", – убеждена Рудик.

Лидер партии "Голос" также отметила, что сейчас государство не использует имеющиеся инструменты и возможности создания условий для развития бизнеса и роста экономики.

"Власть не предоставляет бизнесу реальных возможностей для развития и средств для экономического роста. Хотя для этого достаточно имеющихся инструментов бюджетного планирования. Не нужно изобретать "желто-голубой велосипед": для роста бизнеса надо стимулировать технологизацию производственных процессов, обеспечить повышение энергоэффективности", – убеждена Рудик.

Шаги, которые Украина может сделать для развития экономики прямо сейчас, в "Голосе" собрали в общий план, который может дать толчок для экономики.

Прежде всего, по словам Киры Рудик, предпринимателям следует временно обеспечить налоговые льготы.

"Чтобы поднять экономику Востока, мы можем внедрить временный льготный налоговый режим, чтобы реальный бизнес возвращался и помогал реанимировать экономику региона. Государство способно снизить налоги на труд, чтобы создать больше рабочих мест и чтобы у людей оставалось больше денег в кармане", – утверждает она .

Следующий действенный инструмент, по мнению лидера "Голоса" – наведение порядка в кредитовании.

"В восточных регионах страны бизнесу, особенно малому, очень трудно получить кредиты. Это в силах государства – ввести специальные кредитные программы и гарантировать риски предприятий, которые открывают кредитную линию в банках. Особенно если речь идет о переселенцах из оккупированных территорий, которые хотят остаться в регионе и помогать поднимать его из руин", – объяснила Рудык.

В "Голосе" убеждены: запустить экономику без иностранных инвестиций трудно. Но для их привлечения нужны определенные предпосылки.

"Государство уже сегодня способно привлекать иностранный капитал для восстановления промышленности. Инвесторам вместо этого нужно всего две вещи: защита контрактов и защита инвестиций. То есть государство должно банально гарантировать, что рейдеры не отнимут у них бизнес силой или через коррумпированные суды. Для Украины важно иметь адекватный вид на международной арене и в конце концов строить настоящее правовое государство", – считает Рудик.

Все большую важность приобретает, по словам лидера "Голоса", и экологизация промышленности.

"И наконец – экологические требования к производствам. Европа внедряет "зеленый курс", а это значит, что с 2030 года все товары, произведенные без соблюдения экологических норм, будут обложены дополнительной пошлиной. Это уменьшит поступления от экспорта и сделает наши товары неконкурентоспособными, а промышленность – экономически нерентабельной. Поэтому государство должно уже сейчас помочь бизнесу переформатировать производство и модернизировать предприятия", – подчеркнула Рудык.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Голос" презентовал свой Национальный план на 2021 год, который сейчас представители этой политсилы представляют во всех регионах Украины. Этот план призван решить болезненные проблемы, волнующие всех украинцев. В частности, проблему упадка промышленности, транспорта, энергетики, оборонного комплекса.

План экономического развития восточных регионов Украины и мира на украинских условиях является неотъемлемой составляющей общего плана. Комплекс действий, которые, по мнению команды "Голоса", следует осуществить для стимулирования развития экономики в восточных регионах, состоит из: