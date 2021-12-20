Глобус Банк запустил обновленное мобильное приложение GlobusPlus

АО "КБ "ГЛОБУС" запустило обновленное современное мобильное приложение GlobusPlus для легкого управления финансами. В нем реализовано несколько важных для клиентов функций: управление кредитами или депозитами, перевод средств, коммунальные платежи и т.д. Из интересных фишек можно отметить легкий перевод средств другому человеку, просто выбрав его из адресной книги телефона (при условии, что у того тоже установлен GlobusPlus). Многие функции находятся на стадии разработки и вскоре будут реализованы.

На данный момент GlobusPlus позволяет производить платежи по кредиту (товарный, авто, ипотека, кредит наличными), узнавать сумму платежа или остаток по кредиту и без комиссии осуществлять оплаты по кредитам с любой банковской карты. Также доступна функция оформления рассрочки на покупку товаров и услуг в магазинах-партнерах Банка. При этом не взимается комиссия, необходимо оплачивать только стоимость товара за выбранное количество месяцев рассрочки.

Видео дня

"Самый дорогой актив банка – это его клиенты. И мы стараемся делать все, чтобы им было удобнее пользоваться нашими услугами, – говорит Председатель Правления АО "КБ "ГЛОБУС" Сергей Мамедов. – Удобное и легкое в использовании мобильное приложение – это необходимость, тот продукт, который обязательно должен иметь каждый современный банк. Мы не прекращаем разработку GlobusPlus и постоянно будем совершенствовать приложение, добавлять в него новые функции и продукты".

На сегодняшний день приложение находится в режиме открытого бета-теста и доступно для загрузки в Google Play и Apple Store. Служба поддержки Глобус Банка собирает отзывы клиентов, чтобы в будущем усовершенствовать GlobusPlus и сделать его наиболее удобным финансовым инструментом для своих клиентов.