Глобус Банк вновь назвали самым активным участником программы 'Доступная ипотека 7%'

Об этом сообщил Фонд развития предпринимательства, который является администратором государственной программы.

Так, по данным Фонда на 26.04.2021, Глобус Банк выдал наибольшее количество кредитов - 57. Сумма кредитных договоров составила 47 028 236 грн. Далее следуют Приватбанк, Кредобанк, Укргазбанк и Ощадбанк.

В рамках программы Глобус Банк является абсолютным лидером на первичном рынке, где выдал кредитов на 34 млн. грн. Банк прокредитовал приобретение жилья в 7 регионах Украины, а его доля по сумме заявок составляет 45% (Житомирская область), 61% (Николаевская область), а то и все до 70% (Хмельницкая область).

Только за последнюю неделю Глобус Банк подписал еще 18 кредитных договоров на сумму 15,5 млн. грн, и темп прироста суммы кредитов составил 49%.

Напомним, что всего участниками госпрограммы "Доступная ипотека 7%" являются 14 банков. Больше всего кредитов по госпрограмме банки выдают в Киеве, Киевской, Ровенской, Львовской и Харьковской областх. Средняя сумма кредита составляет 805 тыс. грн. Сумма заявок в рамках госпрограммы достигла 363,6 млн. грн, а сумма выданных кредитов — 139,2 млн. (173 договора). Доля отклоненных заявок достаточно низкая - 4,7%.