Саакашвили: Жмака хотят убрать из УЗ за войну против коррупции
Временная следственная комиссия хочет снять главу правления Укрзализныци, потому что он начал ломать коррупционные схемы. Об этом заявил глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Михэил Саакашвили в эфире передачи "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале "Украина".
"С железной дорогой что происходит сейчас? Извините, у железной дороги в прошлом году был ущерб полмиллиарда долларов. Три месяца работает новый менеджмент. Создали ТСК, и сразу хотят снять начальника железной дороги, как только он начал прикрывать схемы", - заявил Саакашвили.
По его словам, попытки смещать неугодных связаны в первую очередь с тем, что существует большое количество людей, которые не заинтересованы в реформах и потере коррупционных схем.
"Как только что-то начинает двигаться не в том направлении, сразу включается Верховная Рада, суды. Ведь есть огромное количество людей, которые кормятся от этих кормушек", - пояснил Саакашвили.
Как известно, Временная следственная комиссия была создана Верховной радой, чтобы расследовать злоупотребления в УЗ в 2017-2020 годах. Однако после первого заседания ВСК обратилась с запросом в Кабмин и Набсовет УЗ дать оценку деятельности нынешнего главы УЗ Владимира Жмака, хотя он был назначен на эту должность лишь в конце 2020 года.
В свою очередь народный депутат, член ВСК Константин Бондарев, комментируя первое заседание комиссии, заявил, что Наблюдательный совет "Укрзализныци" не имеет профессионального уровня для управления компанией и "крышует" коррупцию. Так, по его словам, комиссия не получила от членов Набсовета никакой информации по конкретному плану реформ, а единственное, что предлагают члены Наблюдательного совета - повышать тарифы на железнодорожные перевозки, которые делают неконкурентоспособными украинские товары.