Глава Минфина назвал крайние даты нового транша МВФ и ответил, грозит ли Украине дефолт

Для того, чтобы Международный валютный фонд (МВФ) вернулся к сотрудничеству с Украиной, необходимо навести порядок на рынке газа и электричества, а также завершить судебную и антикоррупционную реформы. В то же время, вне зависимости от того, когда страна получит новый транш, дефолт ей не грозит.

Об этом эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. Он отметил, что для Украины оптимально получить новый транш в апреле-мае 2021 года, крайний же срок – сентябрь-октябрь. Программу транслировали на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 5 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы сейчас над этим работаем, у нас есть нормальная коммуникация, есть диалог. я думаю, что в ближайшее время уже выйдем на какие-то решения...Я не могу на это влиять (судебную и экономическую сферу – Ред.), но создать напряжение в системе могу", – сказал глава Минфина.

Марченко добавил, что 2021 год довольно напряженный и кризисный, и в бюджет на него закладывали деньги от МВФ. В связи с этим Украине не стоит "уходить в сторону", а нужно выполнить свои обязанности.

При этом, по словам министра, дефолта в Украине не будет, так как это в первую очередь политическое, а уже потом экономическое решение.

"Вариантов, при которых какие-то страшные события произойдут, я не представляю себе...Оснований для дефолта я не вижу", – отметил Марченко.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила 95% всех договоренностей и требований МВФ. Остается пять пунктов, три из которых относятся к законодательным изменениям.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что миссия МВФ должна заработать в Украине в апреле этого года.