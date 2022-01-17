Гарпок два месяца безосновательно задерживает 3 млрд грн, которые нужно выплатить 'зеленым' электростанциям – Буймистер

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" с ноября 2021 года безосновательно задерживает на счетах 3 млрд грн, что предназначено для выплаты долгов предприятиям зеленой энергетики.

Об этом в Facebook написала нардеп Людмила Буймистер, отмечая, что такая ситуация очень выгодна России.

"Европа инвестирует в зеленую энергетику, поскольку это важная составляющая энергетической безопасности, достижение которой так сильно не хочет РФ. Именно поэтому наш северный сосед всячески дискриминирует возобновляемые источники энергии, чтобы и дальше занимать господствующее положение в энергетической и, соответственно, политической арене Европы", – сказала Буймистер.

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По ее словам, правительство Украины само создает проблемы отрасли ВИЭ разным политическим и финансовым давлением, что останавливает развитие чистых источников энергии.

"Уже больше двух месяцев "Гарантированный покупатель" без каких-либо адекватных аргументов блокирует 3 миллиарда гривен на своих счетах. Средства от выпущенных еврооблигаций обесцениваются, а кредиторы вообще не понимают, что же происходит у нас в государстве", - отметила она.

"Ибо Кабмин просто пренебрегает своими обязанностями перед инвесторами и отказывается выполнять меморандум, который имел конкретные сроки действия. Из самого главного - государство должно было обеспечить выплату всех долгов до 31 декабря 2021 года", - добавила нардеп.

Она подчеркнула, что власти легко игнорируют даже секретариат Энергетического Сообщества, являвшегося посредником в подписании меморандума между правительством и инвесторами ВИЭ.

"Именно поэтому многие из них уверенно готовятся к международным арбитражам против Украины, а канадский инвестор вообще разобрал свою солнечную электростанцию в Днепропетровской области. И именно поэтому ответ на мой риторический вопрос очевиден", - сказала Буймистер.

Напомним, в ноябре НЭК "Укрэнерго" путем размещения целевых "зеленых" еврооблигаций привлекла 825 млн долларов у европейских инвесторов, включая ЕБРР.

13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – "ДТЭК ВИЭ".

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства. Компания инициировала уголовный процесс в Украине и Великобритании в отношении должностных лиц ГП "ГарПок" и правительства из-за вмешательства в процесс распределения целевого кредита от ЕС.

"ДТЭК ВИЭ" официально сообщило руководство "ГарПока" об уголовном преступлении, которое он совершает.

По оценкам главы энергетического направления "Национального союза юристов" Александра Трофимца, действия руководства ГарПока являются прямым нарушением украинского законодательства, что влечет за собой неотвратимость уголовного наказания.

Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам в декабре начала внеплановую проверку госпредприятия "Гарантированный покупатель". Проверка будет осуществляться из-за неуплаты долгов перед компаниями ДТЭК ВИЭ.