ФРУТЭК просит не согласовывать повышение тарифов на грузовые перевозки УЗ: бюджет потеряет 2 миллиарда

Повышение тарифов на грузовые перевозки без предварительного проведения системных реформ АО "Укрзалізниця" приведет к ухудшению состояния других отраслей экономики, потере бюджетом миллиардов гривен и увольнению десятков тысяч человек. Однако это не решит существующие проблемы национального перевозчика.

Об этом говорится в открытом письме в адрес главы Государственной регуляторной службы Украины Алексея Кучера от Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса (ФРУТЭК).

Как сказано в письме, повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, которое предлагает Министерство инфраструктуры, будет иметь существенное влияние на финансовое состояние предприятий отрасли ТЭК. А они и так осуществляют свою деятельность в условиях низких рыночных цен и нуждаются в финансовой помощи.

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К тому же, выводы ГП "Укрпромвнешэкспертиза" свидетельствуют, что повышение тарифов не даст УЗ больше заработать, ведь существует прямая связь между повышением стоимости перевозок, и падением объемов перевозок. То есть, чем дороже услуги УЗ, тем меньше клиентов ими пользуется, и наоборот: снижение тарифов приводит к повышению грузопотока и получения дополнительных доходов.

"Повышение тарифов приведет к уменьшению ВВП Украины на 0,2%. При этом возрастут объемы импорта: всего пострадают предприятия добывающей и перерабатывающей промышленности. До 10 млн тонн грузов с железной дороги переориентируются на автотранспорт (зерно, минерально-строительные материалы и минудобрения). Это потребует дополнительно до 10 млрд грн дополнительных расходов бюджета – на ремонт и восстановление дорог в течение 4-х лет. Сокращение уровня занятости затронет 26 тыс. работающих в течение года: больше всего сократится количество работающих в промышленности (-18 тыс. человек). А налоговые поступления в сводный бюджет упадут на 2,2 млрд грн/год", – подчеркивается в письме.

В то же время, по убеждению ФРУТЭК, в УЗ есть ряд нетарифных возможностей улучшить свое финансовое состояние. Поэтому предприятия отрасли инициируют широкое обсуждение тарифообразования на грузовые перевозки – с привлечением Министерства инфраструктуры (разработчиков проекта акта), Министерства экономики, экспертов, представителей АО "Укрзалізниця" и представителей бизнеса.

Напомним, Мининфраструктуры предлагает в два этапа повысить тарифы на перевозку грузов УЗ: на 8% с 01.09.2021 года, и на 20,4% с 01.01.2022. В целом рост стоимости перевозок составит более 30%.

Ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что власть сначала должна решить проблему отсутствия профессионального менеджмента в "Укрзалізниці", и преодолеть там коррупцию. Ведь при таких обстоятельствах повышение тарифов на грузовые перевозки не будет иметь никаких положительных результатов.